28 февраля 2024, 10:01

Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоге на СВО»

Unsplash
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян и начали рассылать письма о новом «налоге на СВО», предлагая отказаться от его уплаты. Об этом со ссылкой на представителей банка «Тинькофф» сообщил РБК.

Как пояснили представители финансовой организации, аферисты стали рассылать предупреждения якобы от имени банков сразу после того, как завершился налоговый период, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС.

В этих письмах мошенники указывали, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, так как этого «требует закон». Там же было и предупреждение, что, если не отказаться от уплаты этого налога, будет происходить списание «десятков тысяч рублей».

А чтобы отказаться, адресатам предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный, и там войти в личный кабинет.

Получив эти данные, мошенники могут лишить жертву средств, оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

Россиян неоднократно предупреждали о необходимости внимательно относиться к подозрительным звонкам , письмам или сообщениям, в которых их просят срочно перевести деньги «для безопасного хранения», совершить какие-то действия со своей недвижимостью.

При получении подобных посланий следует связаться с банком, прояснить ситуацию, не совершая никаких действий, которые требуют сделать авторы сообщений.

При получении подобных звонков следует сразу же прекращать разговор , не общаться с мошенниками.

Банки Налоги Мошенничество
28 февраля 2024, 10:46
Оскорбившей участников СВО хозяйке кафе из Люберец грозит до 5 лет колонии
Unsplash
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Владелице кофейни в Люберцах, которая выгоняла пришедших в заведение бойцов СВО и хвасталась этим в соцсетях, грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении женщины ранее возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

О возбуждении дела ранее сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что обращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину разместили в Сети активисты одной из общественных организаций, которые сообщили о ситуации в кофейне в Люберцах.

Они указали, что владелица заведения не пускала в кафе участников СВО, а позже выложила пост с высказываниями экстремистского характера. Также заявители попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ.

В соцсетях женщина заявляла, что отказала участнику СВО в обслуживании, потому что ей не понравилось его поведение.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - заявила она.

На этот комментарий быстро обратили внимание правоохранители, установив личность владелицы кафе. В минувший понедельник суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией Вооруженных сил России.

СК РФ
28 февраля 2024, 05:03
«Забил молотком». Двух россиян осудят за жестокое убийство котят
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Полицейские возбудили в отношении двух жителей Камчатки уголовное дело после жестокого убийства котят. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Камчатки».

Следствие выяснило, что 50-летний житель села Усть-Хайрюзово Тигильского района попросил своего 33-летнего знакомого избавиться от трех котят за вознаграждение в пять тысяч рублей.

«Мужчина согласился и в квартире нанес каждому животному по несколько ударов в область головы молотком, что повлекло их смерть», - уточнили в региональном МВД.

Местные жители увидели, как злоумышленник выбросил трупы котят на помойку, и сообщили в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными, которая предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее житель Омской области натравил охотничьего пса на дикую косулю , которая забрела на его участок, а потом добил ее топором. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Уголовное дело Убийства Коты Полиция Камчатка
27 февраля 2024, 14:56
Пьяного москвича задержали за стрельбу на Лесной улице
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Устроившего стрельбу в центре Москвы пьяного мужчину задержали сотрудники Росгвардии. О ЧП на Лесной улице сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал «Тревога» из-за стрельбы поступил патрулировавшему территорию экипажу Росгвардии с одного из охраняемых ресторанов поздней ночью.

Правоохранители оперативно прибыли на место, где администратор заведения объяснила, что на территорию ресторанного дворика заехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка.

После чего, по ее словам, один из пассажиров достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил вверх.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны правонарушитель был задержан», - подчеркнули в пресс-службе.

Стрелком оказался 23-летний нетрезвый москвич. При задержании оружия, из которого он стрелял, при нарушителе не обнаружили.

Причину своего поступка мужчина внятно пояснить не смог. Задержанного передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Стрельба Москва
27 февраля 2024, 12:56
Тело пропавшего осенью парня из Екатеринбурга отправят на экспертизу
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В Свердловской области завершились поиски 21-летнего парня, который исчез осенью 2023 года. Его тело нашли в лесу в Верхней Пышме, сообщил источник E1.RU.

Житель Екатеринбурга 21 октября ушел в пункт выдачи заказов, взяв телефон, банковскую карту и паспорт. С тех пор его не видели. Парня нашли спустя четыре месяца. По словам источника, его тело обнаружили в лесу в Верхней Пышме.

Волонтеры отряда «Прорыв» подтвердили журналистам, что поиски завершили. Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области устроило проверку. Причину смерти установит экспертиза.

«Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», - сказал представитель СК.

В Екатеринбурге умерла зоозащитница Александра Щербакова. Правоохранители заподозрили утечку газа в ее квартире, но проверка не подтвердила эту версию.

Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России

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