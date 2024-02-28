Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоге на СВО»

Как пояснили представители финансовой организации, аферисты стали рассылать предупреждения якобы от имени банков сразу после того, как завершился налоговый период, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС.

В этих письмах мошенники указывали, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, так как этого «требует закон». Там же было и предупреждение, что, если не отказаться от уплаты этого налога, будет происходить списание «десятков тысяч рублей».

А чтобы отказаться, адресатам предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный, и там войти в личный кабинет.

Получив эти данные, мошенники могут лишить жертву средств, оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

Россиян неоднократно предупреждали о необходимости внимательно относиться к подозрительным звонкам , письмам или сообщениям, в которых их просят срочно перевести деньги «для безопасного хранения», совершить какие-то действия со своей недвижимостью.

При получении подобных посланий следует связаться с банком, прояснить ситуацию, не совершая никаких действий, которые требуют сделать авторы сообщений.

При получении подобных звонков следует сразу же прекращать разговор , не общаться с мошенниками.