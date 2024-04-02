Мошенники начали признавать себя аферистами ради новой схемы обмана

Сначала россиянам звонили «сотрудники» оператора сотовой связи. Они просили назвать код из СМС, который понадобился для продления договора. Затем собеседники признавались в мошенничестве и исчезали. Следом звонили люди, называвшие себя полицейскими, специалистами Финмониторинга или «Госуслуг», и действовали по широко известной схеме - якобы помогали спасти деньги и просили поучаствовать в поимке преступника.

С января по март 2024 года количество преступлений по такой схеме увеличилось в 3,5 раза. Один из клиентов Тинькофф Банка потерял 1,5 миллиона рублей.

От действий мошенников в Москве пострадал профессор Гнесинки. Он перевел им более 300 тысяч рублей.