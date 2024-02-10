10 февраля 2024, 00:49

Мошенники начали обманывать россиян при помощи мобильных банков

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят и требуют установить обновление мобильного банка со стороннего ресурса, предупредил в беседе с Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Злоумышленники звонят по телефону и вынуждают установить обновление на мобильный банк под угрозой блокировки средств. Так они вынуждают жертву устанавливать на телефон программу удаленного доступа, пояснил специалист.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», - предупредил Вураско.

Эксперт посоветовал не доверять тем, кто якобы звонит из банка, и тем более не выполнять их требований. На телефон необходимо установить противовирусные программы, а также не скачивать приложения из непроверенных источников.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников , заявили эксперты Банка России. Чаще всего жертвами мошенников в прошлом году становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования.

Банки Мошенничество Смартфоны
09 февраля 2024, 23:51
Осужденный экс-полковник Захарченко попытался стать добровольцем СВО
Freepik
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Бывший замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, которого обвинили в коррупционных махинациях более чем на 1,4 миллиарда рублей, теперь сидит в штрафном изоляторе ИК-5 УФСИН России по Мордовии. Об этом сообщило издание «Ведомости» в Telegram-канале.

Как заявили адвокаты мужчины, причиной таких мер стала якобы попытка бывшего полковника записаться добровольцем в зону специальной военной операции России.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Как установили следователи, Захарченко в период с 2017 по 2016 год получал взятки от организованной преступной группы, контролирующей несколько фиктивных организаций, которые занимались тем, что распоряжались деньгами на их счетах и проводили незаконные банковские операции.

В ноябре прошлого года стало известно, что суд изъял у Захарченко и его семьи 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры Москвы, бывший полковник МВД и его родственники тратили коррупционные деньги на ювелирные украшения, дорогие аксессуары и недвижимость.

Суд Россия Деньги
09 февраля 2024, 19:13
Подозреваемого в убийстве 15-летней давности арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве заключили под стражу подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году на востоке города. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 28 февраля 2009 года гражданин Таджикистана, находясь в квартире на Открытом шоссе в Москве, нанес ножевые ранения двум незнакомым мужчинам. Один из них скончался на месте, а второго смогли спасти, вовремя доставив в больницу.

Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Впоследствии, при пересмотре материалов, мужчину удалось задержать в Тюмени. Оттуда его доставили в Москву и арестовали.

«С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», - добавили в СК.

Ранее подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Москве.

В декабре 2002 года мужчина до смерти избил собутыльника в квартире на Ленинском проспекте.

Убийства Преступления Мужчины Москва
09 февраля 2024, 11:31
Банда лжериелторов обманула 16 человек в Москве
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Полицейские задержали в Москве шестерых человек по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Предположительно, они обманули 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, аферисты публиковали в Сети предложения о сдаче в аренду жилых помещений. Потенциальные клиенты звонили на указанный номер. Им назначали встречи в офисах, чтобы заключить договоры по подбору жилья. Жертвам предлагали выбрать пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей.

Подписавших соглашение клиентов добавляли в группу в мессенджере. Туда скидывали снимки и информацию с вариантами квартир. Выбрав понравившийся объект, клиент связывался с сотрудниками агентства с просьбой показать жилье. Однако мошенники постоянно переносили даты под разными предлогами. Как только недовольные клиенты начали требовать возврата денег за неоказание услуг, им отказали, указав на закончившийся срок договора.

В домах подозреваемых прошли обыски. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, договоры и другие документы. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Двоих членов преступной группы отправили в изолятор, остальных - отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также выявление их возможных соучастников», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне художник Игорь Лемешев снова чуть не попался на уловку мошенников. Ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть украденных ранее денег по «президентской программе».

МВД РФ Мошенничество Недвижимость Москва
09 февраля 2024, 11:13
Администратор канала «Кремлевский мамковед» получил 2,5 года колонии за вымогательство
РИА «Новости»
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Хамовнический суд Москвы признал Сергея Садовова, администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед», виновным в вымогательстве. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В процессе следствия выяснилось, что Садовов в составе организованной группы, куда входил его сын и другие неустановленные лица, пытался получить от Василия Бровко из ГК «Ростех» 800 тысяч рублей, угрожая огласить информацию, угрожающую чести и достоинству потерпевшего и его семьи.

Садовов полностью признал свою вину, сотрудничал с следствием и компенсировал нанесенный ущерб Бровко. Суд определил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Одновременно Хамовнический суд рассматривает другое уголовное дело, касающееся сына Сергея Садовова - Станислава Садового.

Осенью администратора двух других Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство. Анатолия Спирина, который вел ресурсы «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0», также приговорили к заключению в колонии.

Суд Преступления Журналистика Москва

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