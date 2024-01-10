Мошенники начали использовать ИИ для обмана россиян

Злоумышленники получают доступ к аккаунту, скачивают имеющиеся там аудиозаписи сообщений и на их основе ИИ создает новое сообщение с нужным контекстом. Аудиосообщение с просьбой перевести деньги и поддельной картой рассылают друзьям хозяина украденного аккаунта и в чаты.

Эксперты утверждают, что такая технология довольно сложная и в России появилась недавно.

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы - аккаунт, голос и банковскую карту», - пояснил изданию ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он рекомендовал перепроверять достоверность информации по телефону.

Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке заработать на криптобирже. Для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов, переводил деньги на неизвестные счета, но прибыли так и не получил.