10 января 2024, 02:31

Мошенники начали использовать ИИ для обмана россиян

Freepik
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Новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) получил распространение в России. Пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от знакомых с просьбой одолжить деньги, об этом написало издание РБК.

Злоумышленники получают доступ к аккаунту, скачивают имеющиеся там аудиозаписи сообщений и на их основе ИИ создает новое сообщение с нужным контекстом. Аудиосообщение с просьбой перевести деньги и поддельной картой рассылают друзьям хозяина украденного аккаунта и в чаты.

Эксперты утверждают, что такая технология довольно сложная и в России появилась недавно.

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы - аккаунт, голос и банковскую карту», - пояснил изданию ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он рекомендовал перепроверять достоверность информации по телефону.

Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке заработать на криптобирже. Для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов, переводил деньги на неизвестные счета, но прибыли так и не получил.

Искусственный интеллект Мошенничество Россия Деньги Технологии
09 января 2024, 20:37
Напавший на девочку в московском магазине признал свою вину
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Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.

Злоумышленника доставили в подразделение Главного следственного управления СК России по столице. Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - сообщили следователи.

По данным СК, на шестилетнюю девочку напали 6 января около 17:00. Злоумышленником оказался уроженец Киргизии. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Отец потерпевшей сообщил, что иностранец схватил ребенка за горло и заявил, что свернет ей шею. Нападавший был в неадекватном состоянии, возможно, пьяный, допустил папа девочки. Он рассказал, что его дочь сильно испугалась, но физически не пострадала.

Уголовное дело Дети Магазины
09 января 2024, 20:26
Суд арестовал двух подростков по подозрению в поджоге шин в подъезде в Петербурге
Pxhere
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Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу до 7 марта двоих подозреваемых в поджоге шин у двери в квартиру на Ленской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, двое молодых людей, используя автомобильные шины и горючую жидкость, умышленно подожгли шины у входной двери одной из квартир.

«Обвиняемые повредили дверь и дверную коробку, причинив потерпевшему <…> ущерб в размере не менее 150 тысяч рублей», - предали в пресс-службе.

Один их юношей притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. Второй снимал происходящее на видео. Молодых людей обвиняют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как уточнили в пресс-службе, у несовершеннолетних нарушителей могли быть заказчики.

Ранее полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Двое из возможных поджигателей были ранее судимы , они заявили, что раскаиваются в случившимся. Молодые люди признались, что им обещали деньги за совершение преступление. В деле не исключен «украинский след». Расследование продолжается.

Санкт-Петербург Поджоги Суд Деньги
09 января 2024, 13:46
Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС России
РИА «Новости»
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Бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* переобъявили в розыск в России после того, как он попал под уголовное дело. Информация появилась в картотеке МВД.

«Ходорковский Михаил Борисович*, разыскивается по статье УК. Переобъявлен», - говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивают бизнесмена, не указывается. По данным правоохранителей, дело в отношении Ходорковского* возбудили о фейках о российской армии, сообщила Lenta.ru. Поводом стали комментарии бизнесмена в интернете по поводу выплат семьям погибших участников СВО.

В графе «Особые приметы» отмечается, что карточку розыска с уголовным делом девятилетней давности изъяли.

В 2015 году Михаила Ходорковского* объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Перед этим, в 2005 году, экс-владельцу ЮКОС вынесли приговор за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже ему дали новый срок в связи с появлением дополнительных обстоятельств. Ходорковский* должен был выйти на свободу в 2014 году, однако президент России Владимир Путин помиловал его в 2013-м.

В 2022 году Ходорковского* признали в РФ иноагентом. В декабре 2023-го его уже во второй раз оштрафовали за отсутствие соответствующей плашки в соцсетях.

* Признан иноагентом в России.

Уголовное дело МВД РФ Россия
09 января 2024, 13:09
Пьяный мужчина угнал автомобиль и попытался дать взятку сотруднику ДПС в Москве
РИА «Новости»
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В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них — завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них - завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан незаконно завладел машиной на одной из стоянок улицы Плещеева в Москве. Когда его остановили сотрудники ДПС и обнаружили у водителя признаки опьянения, мужчина попытался избежать медосвидетельствания, предложив взятку, которую инспектор отказался принять.

Мужчину задержали. Оказалось, что подозреваемого уже лишили права на вождение. Вину он не признал. Начались необходимые следственные мероприятия, а также проверка законности нахождения задержанного в столице.

В конце декабря со стоянки автомойки в центре Москвы украли Lamborgini менеджера автосалона. Стоимость пропавшего авто составляла десятки миллионов рублей.

Следственный комитет России Москва

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