Мошенники нацелились на врачей и учителей

Читайте нас в:

В УФСБ напомнили, что органы безопасности не пользуются социальными сетями для получения служебной информации. Силовики всегда проводят оперативно-разыскные мероприятия лично, предъявляя служебное удостоверение.

Злоумышленники под видом правоохранителей связывались через мессенджеры с руководством госучреждений и требовали предоставить анкетные данные и сведения о доходах их сотрудников. Для этого они использовали технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях.

«После получения указанной информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и <…> склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников», - уточнили в ФСБ.

С помощью методов психологического воздействия мошенники убеждали своих жертв оформить кредиты или совершить сделки по продаже имущества.

В конце апреля сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность колл-центров в Москве , которые работали в интересах украинских боевиков.