04 июля 2024, 18:35

Мошенникам, лишившим Рудковскую картофельного завода, вынесли приговор

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Кунцевский суд Москвы вынес приговор группе мошенников, которая совершала махинации с имуществом телеведущей и продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Срок в восемь с половиной лет колонии общего режима получил Валентин Савинов, признанный виновным в совершении трех преступлений.

По четыре года колонии получили Владимир Абаев и Дмитрий Киселев, совершившие по одному преступлению. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда.

Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что Савинов - это лучший друг ее бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина.

В беседе с изданием Super она пояснила, что Савинов продал ей картофельный завод, который потом еще дважды перепродал.

«Я арестовала завод у новых собственников и буду добиваться, чтобы его вернули мне. С другими потерпевшими будем как-то коллективно решать этот вопрос», - заявила Рудковская.

Также продюсер добавила, что сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношении мошенников строителей.

Речь идет о делах 2022 года, когда Рудковская пожаловалась на то, что заплатила более 31 миллиона рублей за «строительство объектов» неизвестному мужчине. По ее словам, мошенник выманил деньги под предлогом закупки необходимых материалов.

Еще одно дело касается строительной фирмы, которая занималась работами в академии фигурного катания мужа Рудковской фигуриста Евгения Плющенко. После получения предоплаты подрядчик свои работы не выполнил.

Уголовное дело Суд Преступления Мошенничество Приговоры Яна Рудковская
04 июля 2024, 19:08
Россиянка отгрызла пальцы трехлетнему сыну на глазах у соседей
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Жильцы самарского ЖК «Логика» отбили у местной жительницы трехлетнего сына. Женщина откусила ребенку два пальца на руке и пыталась укусить его за лицо. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом задержания женщины.

Осведомленный источник заявил, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, где врачи ампутировали оставшиеся обрывки двух пальцев. Остальные раны ребенку зашили.

Свидетели нападения и жильцы дома заявили, что ничего необычного ранее за семьей пострадавшего мальчика не замечали. Но в момент нападения матери на ребенка ее мужа и 10-летней дочери дома не было.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, полицию вызвали соседи, которые нашли трехлетнего мальчика с ранами на руках и лице.

Правоохранители передали ребенка бригаде скорой помощи, а также пресекли противоправные действия его родителей. Мальчик получил всю необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Также следователи подготовили ходатайство в суд для избрания меры пресечения для матери мальчика.

В начале января полиция США задержала мужчину, который отгрыз нос своей возлюбленной. На такой поступок он решился, потому что после разрыва девушка устроилась на работу в стриптиз-клуб. Осмотревшие пострадавшую врачи заявили, что теперь ей требуется серьезная пластическая операция.

Уголовное дело Дети Врачи Следственный комитет России
04 июля 2024, 18:48
Американцу Роберту Вудлэнду вынесли приговор в Москве по делу о наркотиках
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Останкинский район Москвы приговорил американца Роберта Вудлэнда к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вудлэнда признали виновным в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

По данным столичной прокуратуры , 3 января американец забрал в Мытищах крупную партию наркотика из тайника-закладки, находившейся в лесопарке. После чего он привез ее домой и расфасовал в 49 пакетиков, чтобы затем продать. При помещении одного из таких пакетиков в тайник его и задержали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины из-за наркотиков.

Наркотики Суд Москва
04 июля 2024, 14:28
Француз-иноагент на суде признался в любви к России
РИА «Новости»
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Мосгорсуд оставил гражданина Франции, иноагента Лорана Винатье* в изоляторе. На заседании суда мужчина признался в любви к России и заверил, что не вредил этой стране, сообщило РИА «Новости».

Винатье* обжаловал заключение под стражу. Заседание суда прошло 4 июля, француз принял участие в нем по видеосвязи. Он заявил, что не действовал против страны.

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», - сказал он.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда о заключении иноагента под стражу до 5 августа.

Уголовное дело возбудили по статье 330.1 УК России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах». По версии следствия, будучи сотрудником швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога», Винатье* собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России и не предоставлял документы для включения в реестр иноагентов. На допросе мужчина признал вину.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Аресты Франция Иноагенты
04 июля 2024, 08:29
Генералу Попову предъявили обвинение по новой статье
РИА «Новости»
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Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями», - сказал он.

По информации собеседника агентства, его обвинили в преступлениях по статье 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» и по статье 292 УК России «Служебный подлог». По первой Попову грозят до 10 лет тюрьмы, по второй - до четырех. Своей вины он не признал.

Другой источник агентства заявил, что сумму предполагаемого ущерба по делу сократили до 105 миллионов рублей, то есть более чем на 25 миллионов. Непосредственно Попову вменили причинение ущерба на сумму более одного миллиона рублей. После того как генерал и его защита ознакомятся с материалами, их передадут в прокуратуру и военный суд.

В деле против Попова появился еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков. Он погиб в 2023 году.

Уголовное дело Преступления Военные Мошенничество

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