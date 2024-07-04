Мошенникам, лишившим Рудковскую картофельного завода, вынесли приговор

Срок в восемь с половиной лет колонии общего режима получил Валентин Савинов, признанный виновным в совершении трех преступлений.

По четыре года колонии получили Владимир Абаев и Дмитрий Киселев, совершившие по одному преступлению. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда.

Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что Савинов - это лучший друг ее бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина.

В беседе с изданием Super она пояснила, что Савинов продал ей картофельный завод, который потом еще дважды перепродал.

«Я арестовала завод у новых собственников и буду добиваться, чтобы его вернули мне. С другими потерпевшими будем как-то коллективно решать этот вопрос», - заявила Рудковская.

Также продюсер добавила, что сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношении мошенников строителей.

Речь идет о делах 2022 года, когда Рудковская пожаловалась на то, что заплатила более 31 миллиона рублей за «строительство объектов» неизвестному мужчине. По ее словам, мошенник выманил деньги под предлогом закупки необходимых материалов.

Еще одно дело касается строительной фирмы, которая занималась работами в академии фигурного катания мужа Рудковской фигуриста Евгения Плющенко. После получения предоплаты подрядчик свои работы не выполнил.