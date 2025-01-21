21 января 2025, 11:01

Мошенника из Евпатории задержали с поличным при получении 50 миллионов рублей

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Жителя Евпатории задержали за причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина 2003 года рождения пообещал своему знакомому - владельцу одного из спортивных клубов - помочь с прекращением проверок организации. Он также утверждал, что сможет сделать так, чтобы приятеля не привлекли к уголовной ответственности за правонарушения. Житель Евпатории в действительности не мог оказать содействие, однако потребовал вознаграждение за свои «труды».

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 50 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жительницу Пензы , подозреваемую в мошенничестве при получении детских пособий.

Преступления ФСБ Мошенничество Деньги
21 января 2025, 10:39
Мигранта-экстремиста поймали при попытке сбежать с Сахалина
Пресс-служба Следственного комитета
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Обвиняемый в экстремизме иностранец попытался сбежать из России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Сахалинской области.

Гражданин Узбекистана в 2021 году вступил в ячейку международного движения, деятельность которого в России признали экстремистской и запретили. Он пропагандировал криминальную идеологию, посещал «сходки», а также следил за тратами из общей «казны».

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего иностранца, когда он пытался уехать с российской территории. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

В Росфинмониторинге накануне сообщили, что фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов , включили в список террористов и экстремистов.

Преступления Экстремизм Следственный комитет России
21 января 2025, 10:28
Выжившего после двухмесячного дрейфа Пичугина заподозрили в убийстве родственников
Unsplash
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Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море после двухмесячного дрейфа, могут посадить на семь лет по делу о гибели родных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее он проходил по этому делу как свидетель. По данным журналистов, статус Пичугина в разбирательстве изменили в конце декабря. Мужчина дал показания и ознакомился с экспертизами. Суды пока не проходили, но были следственные проверки.

В начале августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником поплыли на катамаране к Шампанским островам. Судно попало в шторм, поэтому сбилось с курса.

В итоге компания осталась без якорей, весла и двигателя. Лодка свободно дрейфовала 67 дней. Ее случайно обнаружили моряки и подняли на борт. Жив был только Михаил. Он похудел на 26 килограмм, после спасения мужчину госпитализировали, а в конце октября выписали из больницы.

Убийства Шторм Мужчины
21 января 2025, 10:27
Мужчина, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожце» Куценко, планировал свадьбу
360.ru
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Альберт Абдуллин, подозреваемый в убийстве женщины и спрятавший ее тело в автомобиле «Запорожец» российского актера Гоши Куценко, должен был жениться 17 января. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила знакомая мужчины.

«Писал, что сейчас находится в Москве, работает и 17 января у него должна быть свадьба. Я его поздравила и говорю: „приглашай значит“. Но он ничего не ответил», - поделилась она.

По словам девушки, о предстоящем бракосочетании Абдуллин написал 2 января. При этом о будущей жене он ничего не рассказал. До этого в марте прошлого года мужчина сообщил знакомой, что вернулся с СВО.

В ночь на 19 января мужчина зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко. Актер выразил соболезнования родственникам убитой женщины и признался, что на момент трагедии находился не в столице.

Задержанный за убийство признал вину в полном объеме. Ранее он уже имел судимость за особо тяжкое преступление.

Убийства Преступления Москва
21 января 2025, 02:49
Рецидивист, зарезавший девушку и бросивший ее тело в «Запорожец» Куценко, попросился на СВО
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Подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружили в «Запорожце» Гоши Куценко, Альберт Абдуллин захотел отправиться на СВО. Фото с письменным обращением Абдуллина к суду опубликовал Telegram-канал Shot.

В Дорогомиловском суде, где подследственному избирали меру пресечения, он прятал лицо от журналистов листом бумаги, на котором изложил обращение к судье.

«Ваша честь! Скрываться от следствия и суда не намерен. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину», - написал обвиняемый.

Суд избрал Абдуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.

Мужчину подозревают в том, что в ночь на 19 января он зарезал свою собутыльницу. После этого преступник спрятал тело в припаркованном автомобиле, который, как позже выяснилось, принадлежит Гоше Куценко.

Убийства Суд Женщины Мужчины

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