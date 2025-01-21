Мошенника из Евпатории задержали с поличным при получении 50 миллионов рублей

Мужчина 2003 года рождения пообещал своему знакомому - владельцу одного из спортивных клубов - помочь с прекращением проверок организации. Он также утверждал, что сможет сделать так, чтобы приятеля не привлекли к уголовной ответственности за правонарушения. Житель Евпатории в действительности не мог оказать содействие, однако потребовал вознаграждение за свои «труды».

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 50 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жительницу Пензы , подозреваемую в мошенничестве при получении детских пособий.