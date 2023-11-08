Мошенник взял в аренду машину за 17,5 миллиона рублей и не вернул

Группа мошенников совершила преступление в марте 2022 года. Злоумышленники подготовили поддельные документы - паспорт и водительские права - по которым один из них арендовал дорогостоящий автомобиль. Получив от ключи от машины, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Компания оценила ущерб от обмана в 17 с половиной миллионов рублей - именно столько стоил похищенный «Гелендваген».

Полиция задержала мошенника. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначили ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

В октябре в Москве задержали девушку, подозреваемую в угоне машины каршеринга. По данным следствия, автоледи увидела на улице арендный «Москвич», который оказался открытым, и решила прокатиться. Но во время поездки девушка не справилась с управлением, врезалась в ограждение, после чего скрылась с места происшествия.