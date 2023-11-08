08 ноября 2023, 01:46

Мошенник взял в аренду машину за 17,5 миллиона рублей и не вернул

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В Санкт-Петербурге мужчина взял в аренду внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 17 с половиной миллионов рублей и не вернул. Об этой криминальной истории рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Группа мошенников совершила преступление в марте 2022 года. Злоумышленники подготовили поддельные документы - паспорт и водительские права - по которым один из них арендовал дорогостоящий автомобиль. Получив от ключи от машины, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Компания оценила ущерб от обмана в 17 с половиной миллионов рублей - именно столько стоил похищенный «Гелендваген».

Полиция задержала мошенника. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначили ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

В октябре в Москве задержали девушку, подозреваемую в угоне машины каршеринга. По данным следствия, автоледи увидела на улице арендный «Москвич», который оказался открытым, и решила прокатиться. Но во время поездки девушка не справилась с управлением, врезалась в ограждение, после чего скрылась с места происшествия.

Хищения Суд Кражи Машины Полиция
07 ноября 2023, 18:21
Главаря действовавшей в Подмосковье ячейки ИГИЛ приговорили к 22 годам
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Лидера подмосковной ячейки террористической организации «Исламское государство» Орифжона Сатторова приговорили к 22 годам лишения свободы. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

По материалам дела, исповедующий радикальное течение в исламе Сатторов привлек в свою группировку семерых единоверцев, которые сформировали банду «Дмитровский джамаат» и присягнули «Исламскому государству»*.

Группировка занималась вооруженными нападениями на инкассаторские машины в Москве и Московской области. Таким образом бандиты похитили более 100 миллионов рублей, часть из которых перевели своим кураторам в Сирии.

Суд признал Сатторова виновным в организации террористической группы, бандитизме, незаконном хранении оружия, разбое, а также приготовлении к убийству.

Первые восемь из 22 лет наказания лидер группировки останется в тюрьме, а остаток срока проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Судебные процессы по остальным участникам группировки еще идут.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.

Суд Терроризм Россия
07 ноября 2023, 17:34
Полицейский пострадал от рук соседа в Дзержинском из-за просьбы сделать музыку потише
РИА «Новости»
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Сотрудник полиции пострадал в Дзержинском от рук соседа. Правоохранитель попросил мужчину сделать музыку потише, но тот решил пустить в ход нож. О ЧП «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

Конфликт из-за громкой музыки произошел между мужчинами 5 ноября в подъезде одного из домов на Лесной улице. Один из участников ссоры - сотрудник полиции - находился в нерабочее от службы время, уточнили в пресс-службе.

Полицейский сделал своему 36-летнему соседу замечание из-за того, что в его квартире громко играла музыка, но тот в ответ ранил правоохранителя ножом. Пострадавший обратился к врачам.

После этого информация о ЧП поступила в УМВД Люберецкое. Любителя громкой музыки задержали. Оказалось, что он уже имеет судимости. Против мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Отец задержанного в комментарии «360» затруднился уточнить, бывали ли у сына подобные конфликты ранее. Он пояснил, что живет отдельно и деталей ссоры не знает.

«Я там не живу, не знаю, но на ровном месте конфликт не рождается. Сына еще не видел. [Думаю, что] обычный бытовой скандал. Вроде бы начиналось с музыки, но я там не присутствовал», - поделился собеседник «360».

Поножовщины Полиция
07 ноября 2023, 17:29
Женщина избила 14-летнюю девочку в Москве
РИА «Новости»
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По факту избиения 14-летней девочки на Ангарской улице в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

По данным следствия, 6 ноября 2023 года нетрезвая 32-летняя женщина без причины напала на 14-летнюю девочку и избила ее. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Нападавшую в ближайшее время доставят в подразделение столичного Следственного комитета. Против нее возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники СК уже начали проводить допросы свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Ранее отец студента, избитого боксером Никитой Ивановым у ресторана в центре столицы, рассказал о его состоянии.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023
07 ноября 2023, 16:40
Подозреваемого в убийстве российского коллекционера арестовали в Амстердаме
pxhere.com
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Правоохранители Амстердама арестовали мужчину, которого ранее подозревали в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина в 2013 году. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Нидерландов.

«Полиция 7 ноября арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина», - указали в заявлении.

ДНК подозреваемого полностью совпали со следами, которые правоохранители обнаружили на останках россиянина и материале, в который убийца обернул тело.

Однако полиция не раскрыла личность арестованного и мотивы преступления.

В конце января 2013 года жители Амстердама нашли в реке у Центрального вокзала труп, завернутый в синий пакет. Спустя 10 лет криминалисты идентифицировали жертву как пропавшего коллекционера Александра Левина.

Правоохранители уточнили, что тело обнаружили рядом с домом подозреваемого.

Сам Левин увлекался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 его осудили за контрабанду. Последние годы жизни коллекционер провел в столице Нидерландов.

Ранее американского серийного убийцу Денниса Рейдера заподозрили в новых преступлениях. Детективы нашли зацепки в старых делах.

Убийства Россия Нидерланды Полиция

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