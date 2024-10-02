02 октября 2024, 16:05

«Мошенница обычная». Гадалка из Татарстана жестоко обманула женщину, искавшую сына

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В Татарстане гадалка жестоко обманула родителей, несколько месяцев искавших пропавшего без вести сына. Подробности дела рассказал источник 360.ru.

В розыск молодого человека объявили в июне. Кроме полиции в поисках участвовали и активисты движения «Лиза Алерт». Мать юноши обратилась за помощью к гадалке. Та взяла деньги и сообщила, что пропавший погиб. Однако спустя время он сам позвонил родителям и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге.

«Мошенница обычная», - заявил собеседник 360.ru.

Сейчас молодой человек находится в больнице и лечится от травм, но его жизни ничего не угрожает. При этом подавать на гадалку в суд, как сообщил источник, родители юноши не планируют.

«Зачем ворошить? Ошиблась и ошиблась. <…> Бог накажет», - заявил он.

Ранее стало известно, как житель Нижегородской области, надеясь вернуть бывшую супругу, перевел гадалке больше 700 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Татарстан Мошенничество
02 октября 2024, 12:26
Осужденная журналистка Баязитова написала прошение о помиловании
РИА «Новости»
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Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, написала прошение президенту Владимиру Путину о помиловании. Информацию об этом подтвердила 360.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Правозащитница добавила, что у журналистки есть все шансы выйти на свободу.

«Я напомню, что Александра Баязитова впервые привлекается, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, что она женщина, что она страдает тяжелым заболеванием - сахарным диабетом. На самом деле, прошение о помиловании могут написать даже люди, у которых преступления гораздо более тяжкие», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Меркачева напомнила, как проходит процедура помилования. Сначала прошение рассматривает региональная комиссия, затем московское управление. Срок рассмотрения зависит от каждого конкретного случая. По мнению правозащитницы, Баязитова после освобождения не будет угрожать безопасности общества.

Журналистка и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, были модераторами Telegram-канала «Адские бабки». В правоохранительные органы на них подал заявление топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, заявив, что женщины вымогали у него деньги, чтобы не публиковать на него компромат. Обеих признали виновными и приговорили к реальным срокам - Баязитову к пяти годам, а Архарову к 4,5.

При этом прокурор требовал дать журналистке и медиатехнологу 14 и 13 лет соответственно, что вызвало вопросы даже у президента. Позже заменить срок условным попросил и сам потерпевший.

Уголовное дело Журналистика Ева Меркачева
02 октября 2024, 11:45
Суд в Чите отправил 12 диверсантов за решетку
РИА «Новости»
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Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группировки в диверсиях в Москве и Красноярском крае, а также в подготовке теракта в военной части Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Осужденные в период с декабря 2022 года по январь 2023-го совершили 13 диверсий в корыстных целях. Объектами преступлений стали локомотивы и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного движения поездов, и трансформаторные подстанции.

Группировку организовал неизвестный. Банду создали для подрыва безопасности и обороноспособности России. Суд назначил членам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в колониях строгого режима и тюрьме.

В Московской области транспортная полиция задержала четырех человек , причастных к поджогу релейных шкафов на Московской железной дороге. Молодые люди сняли преступление на камеру.

Суд Преступления
02 октября 2024, 10:53
Стала известна сумма ущерба от действий Лерчек и ее экс-мужа по новой статье
РИА «Новости»
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Ущерб от действий блогера Валерии (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалиных по новой уголовной статье превысил 250 миллионов рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Сейчас экс-супруг блогерши находится на допросе в УВД, а Лерчек дома, где проходит обыск. Обвинение паре пока не предъявили.

МВД возбудило уголовное дело против блогера и ее бывшего мужа за перевод валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через ОАЭ.

На Чекалиных уже заводили уголовные дела. В марте 2023 года семью обвинили в отмывании денег через приобретение валюты и неуплате налогов. В мае долг Лерчек перед ФНС достиг 23 миллионов, блогер погасила эту сумму. Через месяц налоговая начислила ей долг в 12 миллионов рублей.

Уголовное дело Налоги Блогеры Деньги Блогер Лерчек
02 октября 2024, 10:14
Cadillac, Mercedes и раритетное авто арестовали по делу Тимура Иванова
РИА «Новости»
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Три дорогих автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, попали под арест. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, которые появились в распоряжении РИА «Новости».

Арест наложили на Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года и Mercedes-Benz G63. Последний принадлежит Иванову, но оформлен на его личного водителя.

Экс-замминистра зарегистрировал иномарку на водителя в 2022-2023 годах, но пользовался автомобилем по своему усмотрению. Примерная стоимость подержанного Mercedes-Benz G63 варьируется от 5,2 миллиона до 15 миллионов рублей.

Ранее в доме Иванова обнаружили оружие , которое отправили на баллистическую экспертизу. Также во время обысков у бывшего замминистра нашли крупные суммы наличными.

Иномарки Машины Аресты

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