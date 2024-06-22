Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру Абызову

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», - сообщила собеседница агентства.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег. Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 80 миллионов рублей.

По версии следствия, Абызов с сообщниками в 2012 году создал преступное сообщество с целью завладеть средствами ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». Обманув акционеров, злоумышленники заключили фиктивные сделки. Это позволило им незаконно получить четыре миллиарда рублей.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Фигуранты дела получили реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы.