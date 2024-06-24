24 июня 2024, 09:55

Мосгорсуд начнет рассматривать жалобы на продление ареста трем фигурантам дела «Крокуса»

Global Look Press
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В Мосгорсуде 24 и 26 июня приступят к рассмотрению жалоб на продление ареста до 22 августа трем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде уточнили агентству, что в понедельник будут рассматривать апелляционную жалобу в защиту Мухаммадсобира Файзова, а в среду - в защиту Джумохона Курбонова и Назримада Лутфуллои.

По данным издания, 20-летний уроженец Таджикистана Файзов зарегистрирован в городе Иваново, где трудился парикмахером в одном из барбершопов. Он стал первым из обвиняемых в теракте, кто обжаловал меру пресечения.

По делу о теракте в «Крокусе» в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Остальные проходят по делу как пособники этого преступления.

Несколько человек ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, начали стрелять из оружия по посетителям , а также подожгли помещения. Теракт унес жизни 145 человек.

Мосгорсуд Терроризм Теракт в «Крокусе»
24 июня 2024, 09:33
Кузбасского бизнесмена обвинили в многомиллионном мошенничестве
РИА «Новости»
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В Кемеровской области 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве в отношении иностранной компании. Бизнесмен не поставил этой фирме уголь на сумму 46 миллионов рублей, сообщило «МВД медиа».

По версии следствия, обвиняемый занимал должность директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовых продажах твердого топлива. Осенью 2021 года он договорился с иностранной фирмой о поставке 10 тысяч тонн российского энергетического угля марки СС.

По контракту покупатель перечислил на счета обвиняемого свыше 46 миллионов рублей, но продавец не отправил топливо. Он предоставил клиенту фальшивые документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом со списком вагонов.

Во время допроса подозреваемый не признал свою вину. Бизнесмен пытался убедить следствие в том, что у него не было возможности выполнить условия контракта. Однако правоохранителям удалось доказать, что обвиняемый фактически мог отправить груз заказчику.

Для возмещения ущерба потерпевшему следователи арестовали имущество обвиняемого и его родственников на общую сумму почти в 10 миллионов рублей. Вскоре обвиняемого ждет суд.

На днях в Москве сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Евгения Новицкого. Его заподозрили в крупном мошенничестве.

Уголовное дело Суд Мошенничество
24 июня 2024, 09:32
Новицкого и Васильева заподозрили в хищении почти девяти миллиардов рублей
РИА «Новости»
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Совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита заподозрили в хищении 8,8 миллиарда рублей, которое они могли совершить вместе с предпринимателем Евгением Новицким. Об этом сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, Васильев и Бейрит, будучи в сговоре с Новицким, предположительно, похитили более 8,8 миллиарда рублей из шести негосударственных пенсионных фондов.

Журналисты уточнили, что Васильева и его делового партнера Бейрита полицейские задержали 22 июня под Тверью. Затем их привезли к следователям на допрос в Москву в качестве подозреваемых.

Самого бизнесмена Евгения Новицкого ФСБ задержала 20 июня. Ему предъявили обвинение в шести эпизодах особо крупного мошенничества. Суд отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа.

Пенсия Уголовное дело Суд Мошенничество
24 июня 2024, 08:24
Американца оправдали после 20 лет в камере смертников
Unsplash
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В США отпустили на свободу 68-летнего Керри Макса Кука, которого 20 лет назад приговорили к смертной казни за убийство. Апелляционный уголовный суд Техаса объявил его невиновным и отменил вердикт, сообщил Информационный центр по смертным казням ( DPIC ).

Решающее заседание суда прошло 19 июня. Судья признал мужчину «фактически невиновным», подтвердил наличие в деле ложных показаний, а также неправомерных действий прокуратуры и полиции.

Американца судили за убийство Линды Джо Эдвардс в 1977 году. Дело рассматривали трижды. Первый смертный приговор вынесли в 1978 году, но Верховный суд США отменил его. В 1994 году мужчину вновь признали виновным, однако спустя два года приговор отменили. Альтернативный подозреваемый отказался от показаний, и в 2016 году суд первой инстанции рекомендовал штату предоставить Куку помощь как пострадавшему от ложных показаний, несмотря на отсутствие доказательств его невиновности. Наконец, суд поставил точку в этом деле.

«После почти 20 мучительных лет заключения в камере смертников мы считаем, что Кук выполнил бремя, необходимое для фактической невиновности, и настоящим ему предоставлена ​​помощь», - заявил судья Берт Ричардсон.

В 2023 году в Оклахоме оправдали 71-летнего Глинна Симмонса , который провел за решеткой 48 лет. Его тоже обвинили в убийстве, приговорили к смертной казни, но потом заменили наказание на пожизненное заключение.

США Уголовное дело Убийства Приговоры
24 июня 2024, 06:34
Первого инвестора Rambler и совладельца «Русских фондов» схватили силовики
РИА «Новости»
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Силовики задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева и директора компании Константина Бейрита по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили источники РБК.

Два участника финансового рынка заявили, что Васильева схватили в Тверской области. Он известен как один из основоположников инвестиционного бизнеса в России, первый инвестор Rambler. С апреля 1999 года бизнесмен возглавлял совет директоров инвестиционной группы «Русские фонды», с 2013 по 2016 годы председательствовал в совете директоров Санкт-Петербургской биржи.

По информации издания, задержали также директора «Русских фондов» Бейрита. Источники журналистов заявили, что этим следственные действия связаны с делом в отношении бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Его возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, организованная группа с участием Новицкого задумала под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“». Бизнесмена отправили под домашний арест.

Задержания Уголовное дело Бизнес Аресты Полиция

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