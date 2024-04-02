Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем

Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.

Уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Максимальная санкция по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) - лишение свободы на семь лет.