02 апреля 2024, 14:23

Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем

Global Look Press
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По уголовному делу о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, которое унесло жизни семи человек, задержали монтера пути, исполняющего обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.

Уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Максимальная санкция по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) - лишение свободы на семь лет.

Уголовное дело ДТП Автобусы Поезда
02 апреля 2024, 11:26
Мошенники начали признавать себя аферистами ради новой схемы обмана
Freepik
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Телефонные мошенники придумали гибридную форму обмана. Они стали признаваться потерпевшим, что обманули их, и только потом звонить от имени правоохранителей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные комплексной платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Сначала россиянам звонили «сотрудники» оператора сотовой связи. Они просили назвать код из СМС, который понадобился для продления договора. Затем собеседники признавались в мошенничестве и исчезали. Следом звонили люди, называвшие себя полицейскими, специалистами Финмониторинга или «Госуслуг», и действовали по широко известной схеме - якобы помогали спасти деньги и просили поучаствовать в поимке преступника.

С января по март 2024 года количество преступлений по такой схеме увеличилось в 3,5 раза. Один из клиентов Тинькофф Банка потерял 1,5 миллиона рублей.

От действий мошенников в Москве пострадал профессор Гнесинки. Он перевел им более 300 тысяч рублей.

Банки Мошенничество Деньги
02 апреля 2024, 11:03
Верзилову вынесли приговор по делу о фейках про армию
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам четырем месяцам колонии по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Верзилову** заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии», - передали в суде.

Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течении трех лет и десяти месяцев после освобождения.

Ранее Верзилову** заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако потом суд отменил приговор. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Верзилова** объявили в международный розыск. До этого он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным Следкома России, мужчина мог скрываться на территории Италии и Ватикана.

* Включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Уголовное дело Суд Приговоры Россия Армия
02 апреля 2024, 02:37
Стало известно, кто передавал оружие террористам из «Крокуса»
Freepik
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Один из задержанных в Дагестане боевиков признался, что отвез в Мытищи оружие террористам, напавшим на «Крокус». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По словам мужчины, правоохранители нашли в его доме два автомата «Калашников» и 460 патронов.

«Я возил им оружие - этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», - признался он.

Задержанный отметил, что оказывал помощь напавшим на «Крокус», спонсировал их деньгами и предоставлял оружие.

Ранее правоохранительные органы задержали троих боевиков во время контртеррористической операции в Дагестане. Спецназовцы заблокировали террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. Во время осмотра мест задержания они нашли автоматическое оружие, самодельную взрывчатку и боеприпасы.

Позже в ЦОС ФСБ заявили, что пойманные боевики финансировали и обеспечивали исполнителей теракта в Московской области. Помимо этого, стало известно, что они собирались взорвать набережную в Каспийске.

Дагестан Мытищи ФСБ Оружие Боевики
01 апреля 2024, 21:43
Следователи раскрыли причину смерти мальчика, найденного в болоте под Курском
РИА «Новости»
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Десятилетний ребенок, погибший в болоте в Курской области, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии», - заявили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. Следователи предположили, что смерть ребенка не носит криминального характера.

Школьник ушел из дома на прогулку 22 марта и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. Волонтеры, кинологи и полицейские занялись поисками мальчика. Его тело нашли днем 29 марта в болоте в деревне Чапли. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее девятилетний ребенок сгорел заживо при пожаре в частном доме в Якутии. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электронагревательного прибора, находящегося в гараже.

Уголовное дело Дети Волонтеры Россия Школьники Полиция

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