19 июля 2024, 21:30

Момент задержания экс-главы Шатуры Артюхина сняли на видео

Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники ФСБ после задержания бывшего главы городского округа Шатура Алексея Артюхина привезли его в здание администрации. Это следует из видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах бывшего главу муниципалитета задержали в момент, когда он пытался сесть в припаркованную около дома машину. Рядом с ним остановился внедорожник, откуда вышли сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области в масках.

Силовики поставили Артюхина перед машиной, а сами начали обыск его транспортного средства. На следующих кадрах видно, что бывшего главу округа привезли в администрацию. Задержание сотрудники ФСБ провели по подозрению чиновника в махинациях с бюджетными деньгами.

Экс-главу городского округа Шатура Алексея Артюхина обвинили в растрате 221,5 миллиона рублей , выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Тверской суд Москвы по ходатайству следователей арестовал бывшего чиновника до 17 сентября.

Задержания ФСБ Видео Шатура
19 июля 2024, 19:53
Майнинг-фермеры в Приангарье задолжали 200 млн за электричество
Читайте нас в: Google Новости
В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии при майнинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Производство начали по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что в ДНТ и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе местные жители разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электросетям. Платили за свет по льготному тарифу для бытовых нужд.

В СК подчеркнули, что ущерб от действий подозреваемых составил более 200 миллионов рублей.

Сотрудники Следкома провели обыски, изъяли оборудование для майнинга и допросили свидетелей.

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. В том числе глава государства указал на необходимость обсудить вопросы налогообложения.

Уголовное дело Электричество Иркутская область Криптовалюты Мошенничество
19 июля 2024, 19:42
Сжегшей паспорт перед клубом россиянке вынесли приговор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогеру Евгении Хоффман, которая публично сожгла паспорт перед клубом в Брянске и транслировала процесс в соцсетях, на два года и три месяца запретили посещать заведения, где продается алкоголь. Девушке также нельзя будет ходить на концерты и другие мероприятия, покидать дом после 22:00 и выезжать из города Дятьково. Такой приговор вынес Советский районный суд Брянска.

Хоффман также обязали выплатить 150 тысяч рублей морального ущерба избитой местной жительнице, с которой она столкнулась в баре гостиницы «Брянск». Свою вину подсудимая полностью признала.

Приехавшая в Брянск из Москвы Евгения Хоффман в ночь на 1 января этого года устроила в своих социальных сетях прямую трансляцию с сожжением паспорта около ночного клуба.

После задержания в рамках уголовного дела за надругательство над гербом России она призналась, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и уничтожила уже недействующий документ.

К этому времени против девушки уже возбудили уголовное дело о причинении вреда средней тяжести из хулиганский побуждений. За полтора месяца до своей «огненной акции» Хоффман сломала нос подруге.

Уголовное дело Паспорта Суд Приговоры Блогеры Россия
19 июля 2024, 17:55
Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера
Читайте нас в: Google Новости
Московский суд арестовал блогера из Дагестана, которого задержали за надругательство над православным крестом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил 28-летнего мужчину под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 12 июля мужчина во время стрима в интернете растоптал православный крест. Правоохранители также установили, что в 2022 году фигурант через один из мессенджеров отправил три видеоролика с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Блогеру предъявили обвинение по статьям «Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». На заседании фигурант против меры пресечения не возражал.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера за его поступки.

Суд Прокуратура РФ Православие Блогеры Религия
19 июля 2024, 17:23
СК вскрыл схему злоупотреблений при гособоронзаказе с некачественными подшипниками
Читайте нас в: Google Новости
ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о коррупции при выполнении гособоронзаказа против нескольких топ-менеджеров Балашихинского литейно-механического завода. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несколько лет назад представители завода, по данным авторов статьи, чтобы не сорвать гособоронзаказ, приобрели у неизвестного поставщика нештатные подшипники для колес военно-транспортных самолетов Ил-76 и, подделав документы о закупке и военной приемке, отгрузили их заводу «Авиастар».

В результате у пяти самолетов во время эксплуатации случились поломки, выведшие воздушные суда из строя. Тем самым подозреваемые нанесли ущерб обороноспособности и безопасности России.

Следователи изъяли документы на предприятии и допрашивают его руководителей и учредителей.

В мае три человека в Подмосковье получили тюремные сроки за коррупционную схему при выполнении гособоронзаказа.

Коррупция Балашиха Заводы

Новости по теме