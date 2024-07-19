Момент задержания экс-главы Шатуры Артюхина сняли на видео

На кадрах бывшего главу муниципалитета задержали в момент, когда он пытался сесть в припаркованную около дома машину. Рядом с ним остановился внедорожник, откуда вышли сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области в масках.

Силовики поставили Артюхина перед машиной, а сами начали обыск его транспортного средства. На следующих кадрах видно, что бывшего главу округа привезли в администрацию. Задержание сотрудники ФСБ провели по подозрению чиновника в махинациях с бюджетными деньгами.

Экс-главу городского округа Шатура Алексея Артюхина обвинили в растрате 221,5 миллиона рублей , выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Тверской суд Москвы по ходатайству следователей арестовал бывшего чиновника до 17 сентября.