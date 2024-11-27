27 ноября 2024, 22:06

Момент стрельбы рядом с «Кофеманией» в центре Москвы попал на видео

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре российской столицы. Этот момент попал на видео, силовые структуры взяли происшествие на контроль, сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем официальном Telegram-канале.

Стрельба началась рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел между посетителями кофейни.

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем. Участники происшествия успели скрыться до приезда полиции. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили на месте несколько оружейных гильз.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО).

Ранее житель Подмосковья ранил подростка из АК-74. В отношении агрессора завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Стрельба Видео Полиция Москва
27 ноября 2024, 17:20
Возможного убийцу школьницы в свинарнике обвинили в надругательстве над ней
РИА «Новости»
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Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в свинарнике в Красноярском крае мог надругаться над ней, когда она уже была без сознания. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, мужчина враждовал с отцом погибшей и хотел ему отомстить. Напившись, он пришел к постройке со свиньями, где встретил девушку. Подозреваемый несколько раз ударил ее палкой по голове, и она потеряла сознание. После этого он изнасиловал девушку, забрал телефон, палку и ушел, добавили в СК.

Мужчина признал вину. Решается вопрос о мере пресечения.

Погибшая истекла кровью после множественных укусов свиней, поэтому изначально следствие предполагало, что произошел несчастный случай. Тело девушки нашел ее молодой человек.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Красноярский край
26 ноября 2024, 18:53
«Кинопоиск» оштрафовали на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ
Freepik
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции в течение 10 дней. О каком именно фильме идет речь, не сообщается.

В сентябре «Кинопоиск» получил штраф в семь миллионов рублей за пропаганду педофилии. Приговор суда был вызван показом фильма Гаспара Ноэ «Любовь», в котором главный герой занимается сексом с 16-летней соседкой.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Приговоры Фильмы ЛГБТ Россия
26 ноября 2024, 13:52
В смерти погибшей от укусов свиней девушки нашли криминальный след
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К смерти 17-летней девушки в поселке Ушанка в Красноярском крае может иметь отношение один из местных жителей. Об этом сообщили в региональном СК.

«К гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сейчас подозреваемый находится в следственном отделе.

Речь идет о девушке, которую нашли мертвой в свинарнике. Она истекла кровью после множественных укусов свиней. До этого следователи выдвинули версию о несчастном случае. Погибшая зашла в постройку, где содержались животные, чтобы накормить их. Внутри находились свиньи и быки. Один из быков мог ударить хозяйку рогом по голове, из-за чего та упала и потеряла сознание. После этого на девушку напали свиньи.

Уголовное дело Убийства Животные Следственный комитет России Красноярский край
26 ноября 2024, 10:34
Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал 1 млн от организаторов концерта «Пикника»
РИА «Новости»
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Пострадавший при нападении террористов в «Крокусе» подал иск в Хорошевский суд к организатору концерта группы «Пикник». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению истца, ответчик «не обеспечил должный уровень охраны мероприятия». Пострадавший потребовал взыскать с него один миллион рублей за моральный вред, уточнило издание.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста четырем фигурантам дела о теракте. Речь идет об Алишере Касимове*, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых*.

Последние трое - родственники. По неуточненным данным, первый владел машиной Renault Symbol, на которой террористы уехали с места преступления.

Теракт в «. Нападавшие ворвались в „Крокус“ перед выступлением „Пикника“ и открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Преступления Концерты Аресты Теракт в «Крокусе»

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