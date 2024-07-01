Момент похищения итальянского бизнесмена в центре Москвы попал на видео

Жителя Тульской области, написавшего аббревиатуру Главного управления разведки (ГУР) Украины на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве, задержали. Как сообщил Telegram-канал Baza, совершить подобный поступок его убедили телефонные мошенники.

Мужчине позвонили неизвестные 21 июня и представились сотрудниками Центробанка. Злоумышленники заявили, что мошенники якобы взломали его аккаунт на «Госуслугах» и попытались взять на имя своей жертвы кредиты. Чтобы им помешать, мужчине предложили оформить несколько новых займов и переслать средства на «безопасный» счет.

Он так и сделал, обойдя за три дня три банка. Мужчина собрал все деньги и перевел на указанный счет в общей сложности 881 тысячу рублей.

После транша «сотрудники» ЦБ попросили его отправиться в Москву и ждать дальнейших указаний. Мужчине даже обещали оплатить билет.

В столице его ждало задание - перед отправкой в Центробанк приобрести баллончик с краской и написать на памятнике маршалу кодовое слово, которое якобы поможет поймать мошенников. Во время выполнения задачи жителя Тульской области задержали.

При этом телефонные аферисты пытались обмануть его жену, однако на женщине уже были разные кредиты.