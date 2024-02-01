Молодой пермяк похитил из магазина 15 коробок конфет и успел съесть все улики
Молодой житель Перми похитил из магазина 15 коробок конфет. Когда его задержали, он признался в преступлении и заявил, что все сладости успел съесть. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
О преступлении правоохранителям сообщил директор одного из сетевых супермаркетов.
По его словам, неизвестный мужчина пришел в магазин, долго ходил по рядам в торговом зале, рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.
Задержать преступника попытались сотрудники магазина, но он смог скрыться.
«От сотрудников уголовного розыска отделаться уже не получилось. Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть», - подчеркнули в ГУ МВД.
Оказалось, что мужчина - местный житель. Ему 20 лет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил полицейским, что все конфеты уже съел.