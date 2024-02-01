01 февраля 2024, 11:56

Молодой пермяк похитил из магазина 15 коробок конфет и успел съесть все улики

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Молодой житель Перми похитил из магазина 15 коробок конфет. Когда его задержали, он признался в преступлении и заявил, что все сладости успел съесть. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

О преступлении правоохранителям сообщил директор одного из сетевых супермаркетов.

По его словам, неизвестный мужчина пришел в магазин, долго ходил по рядам в торговом зале, рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.

Задержать преступника попытались сотрудники магазина, но он смог скрыться.

«От сотрудников уголовного розыска отделаться уже не получилось. Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть», - подчеркнули в ГУ МВД.

Оказалось, что мужчина - местный житель. Ему 20 лет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил полицейским, что все конфеты уже съел.

Пермский край Полиция
01 февраля 2024, 12:47
Еще двух участников заезда по Кутузовскому проспекту в Москве привлекли к ответственности
РИА «Новости»
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В Москве выписали административные штрафы еще двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили и привлекли к административной ответственности двух лиц, принимавших участие в опасном заезде по Кутузовскому проспекту. Нарушители неоднократно игнорировали правила дорожного движения, проводя опасные маневры и превышая скорость, чем создавали препятствия для других участников движения и подвергали риску жизнь как водителей, так и пешеходов.

Волк добавила, что один из участников гонок, 30-летний любитель экстремального вождения, нарушил правила 116 раз в течение года. Он ответит перед законом за семь эпизодов. Второй, 22-летний водитель, за год 28 раз получал штрафы. На него составили пять протоколов.

Ранее других двух участников гонки на Кутузовском проспекте арестовали на 15 суток.

Также в Москве привлекли к ответственности участников дрифта с фейерверками в районе Вешняки.

МВД РФ Машины Москва
01 февраля 2024, 09:52
Восемь лет колонии запросили для бывшего замминистра просвещения Раковой
РИА «Новости»
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На заседании в Никулинском суде Москвы во время прения сторон прокурор запросил восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Для экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева — 6,5 года колонии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Дмитрий Кравченко.

«Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 года лишения свободы», - подчеркнул правозащитник.

Также сторона обвинения просила назначить три года колонии юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой и мужу Марины Раковой - Артуру Стеценко. Проректору РАНХиГС Ивану Федотову прокурор запросил 5,5 года тюрьмы. Также по делу проходят управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак и управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин. Последним прокурор запросил по 3,5 года колонии.

В агентстве уточнили, что прения продолжатся во вторник, 6 февраля. Тогда выступит сторона защиты.

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, используя при этом служебное положение. Речь идет о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования. Деньги выделялись на федеральный проект «Учитель будущего». Также фигурантов обвиняют в махинациях с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.

На заседании в Никулинском суде Москвы во время прения сторон прокурор запросил восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Для экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева - 6,5 года колонии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Дмитрий Кравченко.

Суд Адвокаты Тюрьмы Москва
01 февраля 2024, 08:21
Силовики предотвратили теракт в центральном тепловом пункте на Камчатке
РИА «Новости»
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В Камчатском крае задержали мужчину за подготовку теракта на объекте инфраструктуры. У него изъяли тротиловые шашки, горючее и книгу о создании взрывчатки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в подготовке теракта в центральном тепловом пункте собственного города. Во время обыска из его гаража изъяли пиротехнику, тротиловые шашки, поражающие элементы, емкости с горючим, провода и книгу с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств. Последнюю признали в России экстремистским материалом.

Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по статьям 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта», 223.1 УК России «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств» и 222.1 УК России «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». Мужчину поместили под стражу.

На Сахалине задержали иностранца. Он опубликовал в соцсетях пост с оправданием терроризма.

Терроризм ФСБ Камчатка
01 февраля 2024, 03:35
Российский пенсионер убил и расчленил сына
РИА «Новости»
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Пенсионер из Выборга признался в убийстве и расчленении своего взрослого сына. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 2023 года 63-летний житель Выборга поссорился со своим 36-летним сыном. В ходе конфликта пенсионер нанес сыну множественные удары ножом, от которых тот скончался. После этого мужчина с помощью ножа и топора расчленил тело, переложил части в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

«Следователями проведен значительный комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, по результатам которых обвиняемый дал признательные показания в убийстве сына», - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело об убийстве передали в суд.

В конце декабря двое иностранцев убили и расчленили жительницы Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, когда выносили тело женщины убийцы из квартиры в мешках для мусора.

Уголовное дело Убийства Суд Ленинградская область Пенсионеры Полиция Следственный комитет России

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