Молодой пермяк похитил из магазина 15 коробок конфет и успел съесть все улики

О преступлении правоохранителям сообщил директор одного из сетевых супермаркетов.

По его словам, неизвестный мужчина пришел в магазин, долго ходил по рядам в торговом зале, рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.

Задержать преступника попытались сотрудники магазина, но он смог скрыться.

«От сотрудников уголовного розыска отделаться уже не получилось. Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть», - подчеркнули в ГУ МВД.

Оказалось, что мужчина - местный житель. Ему 20 лет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил полицейским, что все конфеты уже съел.