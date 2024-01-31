31 января 2024, 04:22

Молодая россиянка получила 10 лет за убийство участника СВО

РИА «Новости»
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В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего — участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего - участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

По данным следствия, подсудимая проникла в дом своей соседки в селе Усугли. Там она обнаружила спящего хозяина дома, нанесла ему множественные удары ножом и несколько раз пнула по ребрам. В результате мужчина получил колото-резаные ранения и закрытые переломы двух ребер. Суд квалифицировал эти действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя несколько дней женщина напала с ножом на своего знакомого - участника СВО, и ударила его в ногу и плечо. Вскоре мужчина скончался от кровопотери. Оба преступления подсудимая совершила в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на свой молодой возраст, подсудимая неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей», - сообщили в суде.

Исходя из поведения женщины в ходе процесса, суд пришел к выводу, что она не раскаялась в своих действиях.

Кроме лишения свободы суд постановил взыскать с осужденной один миллион рублей в пользу матери погибшего мужчины в качестве компенсации морального вреда.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Татарстане.

Убийства Суд Преступления Женщины Россия Мужчины Полиция Следственный комитет России
31 января 2024, 01:28
Силовики накрыли сеть массажных салонов с проститутками в Дагестане
Freepik
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Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Полиция выяснила, что 49-летний житель Махачкалы замаскировал бордели под массажные салоны, на него работали женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Поиском кадров для салонов занимались 25 «помощниц» подозреваемого.

«Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек», - уточнило ведомство.

Силовики изъяли в салонах финансовую документацию, телефоны и алкоголь. Возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Ранее инфоменеджер форума секс-работников Мария Петрова объяснила различие между понятиями «эскорт» и «проституция». В первом случае на первом месте - сопровождение клиента на встречах или отдыхе. Об оказании интимных услуг речи не идет. Эскортницы должны быть умны и образованны, чтобы создавать духовные развлечения для спутника.

Дагестанские полицейские накрыли крупные массажные салоны в Махачкале, Дербенте и Каспийске, в которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Дагестан Преступления Россия Секс Полиция
30 января 2024, 21:45
Мать бросила младенца умирать в выгребной яме уличного туалета в Пятигорске
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Жительница Пятигорска родила в уличном туалете и бросила новорожденного в выгребную яму. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным издания, 40-летняя жительница станицы Лысогорской 8 января пошла в уличный туалет, где у нее начались схватки. Во время родов ребенок упал в выгребную яму.

Женщина не стала доставать новорожденного. В результате мальчик захлебнулся в выгребной яме с фекалиями. Позже о случившемся стало известно полицейским.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители установили, что ребенок родился живым, а женщина специально оставила его умирать. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Первоуральске Свердловской области скончался младенец, пока родители отмечали первую дату со дня его рождения. Пьяная мать легла на диван рядом с малышом, а утром обнаружила его тело.

Уголовное дело Убийства Дети Женщины
30 января 2024, 18:22
Названа причина возгорания BMW с двумя погибшими в Калужской области
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Газовый баллон стал очагом возгорания автомобиля BMW в Калужской области, где погибли водитель и его 16-летняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что также установили личности погибших: в машине ехала семья из Москвы.

По предварительным данным, около 18:00 в минувший понедельник, 29 января, во время движения по трассе Таруса - Алекина в багажнике автомобиля BMW X 6 загорелся газовый баллон.

Пламя быстро охватило все транспортное средство. Водитель и 16-летняя девочка погибли на месте. Выбраться смогла только 44-летняя пассажирка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Калуги, где оказали необходимую помощь.

Баллон обнаружили криминалисты, которые прибыли на место происшествия. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. В ведомстве подчеркнули, что к конструкции машины баллон отношения не имел.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители продолжат устаналивать все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело Газ СК РФ Машины BMW
30 января 2024, 18:20
Мачеху истерзанной девочки из Челябинска отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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В Челябинске в СИЗО отправили мачеху девочки, которую изъяли из семьи из-за странного поведения и шрамов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По информации источника, против женщины завели уголовное дело по статье об истязании. Ее отправили под стражу до 28 марта.

Девочку забрали из семьи после того, как тетя несовершеннолетней пожаловалась на ее странное поведение. На руках подростка заметили шрамы. Ребенок проживал в квартире вместе с отцом и мачехой.

В Алтайском крае женщина пошла под суд по обвинению в истязании двух падчериц. Несколько лет подряд она оскорбляла и избивала девочек , а также иногда не кормила.

Также в Санкт-Петербурге завели дело против отца, который побрил налысо голову шестилетней дочери и грозился вырвать ей зубы в наказание за то, что она не успела добежать до туалета ночью.

Дети Семья СИЗО Челябинск

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