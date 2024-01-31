Молодая россиянка получила 10 лет за убийство участника СВО

В Забайкалье суд приговорил 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову к 10 годам и четырем месяцам колонии общего режима за два нападения на мужчин. Одно из них привело к смерти потерпевшего - участника специальной военной операции на Украине. Приговор опубликовали на официальном сайте суда.

По данным следствия, подсудимая проникла в дом своей соседки в селе Усугли. Там она обнаружила спящего хозяина дома, нанесла ему множественные удары ножом и несколько раз пнула по ребрам. В результате мужчина получил колото-резаные ранения и закрытые переломы двух ребер. Суд квалифицировал эти действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Спустя несколько дней женщина напала с ножом на своего знакомого - участника СВО, и ударила его в ногу и плечо. Вскоре мужчина скончался от кровопотери. Оба преступления подсудимая совершила в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на свой молодой возраст, подсудимая неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей», - сообщили в суде.

Исходя из поведения женщины в ходе процесса, суд пришел к выводу, что она не раскаялась в своих действиях.

Кроме лишения свободы суд постановил взыскать с осужденной один миллион рублей в пользу матери погибшего мужчины в качестве компенсации морального вреда.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Татарстане.