Молодая мать из Башкирии вспорола живот полуторагодовалому сыну

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По версии следствия, вечером в субботу, 7 октября, 22-летняя мать на фоне ревности к ушедшему из дома сожителю нанесла не менее трех ударов ножом в живот своему ребенку. женщина была пьяна.

После этого она вышла на улицу и попросила прохожих вызвать медиков. Прибывшие на место специалисты своевременно оказали необходимую помощь ребенку, его жизнь удалось спасти. Санавиацией мальчика экстренно доставили в детскую клиническую больницу в Уфе.

Правоохранители завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что ведомство взяло расследование дела под свой контроль.

Ранее житель Хабаровского края убил двухлетнюю дочь ударами тяжелым поленом и ножом.