Молодая мать из Башкирии вспорола живот полуторагодовалому сыну
Жительницу Башкирии заподозрили в нанесении ударов ножом своему полуторагодовалому сыну. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
По версии следствия, вечером в субботу, 7 октября, 22-летняя мать на фоне ревности к ушедшему из дома сожителю нанесла не менее трех ударов ножом в живот своему ребенку. женщина была пьяна.
После этого она вышла на улицу и попросила прохожих вызвать медиков. Прибывшие на место специалисты своевременно оказали необходимую помощь ребенку, его жизнь удалось спасти. Санавиацией мальчика экстренно доставили в детскую клиническую больницу в Уфе.
Правоохранители завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что ведомство взяло расследование дела под свой контроль.
Ранее житель Хабаровского края убил двухлетнюю дочь ударами тяжелым поленом и ножом.