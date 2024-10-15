15 октября 2024, 00:26

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе десятков миллионов рублей из России

Pxhere
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Молдавского предпринимателя Вячеслава Платона обвинили в выводе более 48 миллиардов рублей из России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей», - добавили правоохранители.

По их словам, бизнесмен выводил средства через принадлежавший ему Молдиндконбанк путем незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую обвиняемый контролировал с сообщниками Ренато Усатым, Александром Коркиным и Владимиром Плахотнюком. Уголовное дело фигуранта направили в Преображенский районный суд Москвы.

Ранее дело по факту вывода средств из России за границу возбудили против блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Сумма ущерба может достигать миллиона долларов , сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело Рубль Преступления Россия
14 октября 2024, 23:01
Житель Долгопрудного убил и расчленил бывшую жену
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Жителя Долгопрудного Московской области обвиняют в убийстве бывшей супруги, дело на контроль взяла прокуратура города. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

Убийство произошло в декабре прошлого года, однако в полицию обращение от сына убитой поступило в октябре 2024 года.

Следствие установило, что несмотря на развод, 59-летняя пострадавшая проживала совместно со своим 61-летним бывшим супругом в ее квартире в Долгопрудном. В декабре прошлого года во время очередного скандала мужчина ударил бывшую жену ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина, испугавшись содеянного, спрятал труп, а потом расчленил его и сбросил останки в строительный котлован недалеко от дома.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый признался в содеянном.

Ранее в Тюмени мужчину, задушившего и расчленившего женщину, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Скандалы Полиция Долгопрудный
14 октября 2024, 22:11
Пытавшуюся украсть 2,5 миллиарда рублей чиновницу задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Силовики в Московской области задержали главу подразделения сопровождения процедур банкротства Фонда развития территорий, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, чиновница пыталась похитить из бюджета 2,5 миллиарда рублей.

Авторы публикации отметили, что задержанная хотела выкупить для организации земельные участки, принадлежащие обанкротившемуся застройщику в Подольске. Чиновница завышала стоимость объектов на 2,463 миллиарда, уточнили авторы публикации. Разницу она планировала присвоить.

Преступную схему раскрыли правоохранители. Они нагрянули на работу к женщине и задержали ее. Она согласилась сотрудничать со следствием, теперь она находится под домашним арестом.

Пару дней назад задержали бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Задержания Уголовное дело Подольск Чиновники Деньги
14 октября 2024, 18:45
Всему виной высокий градус. После убийства подростка в Талгар ввели Нацгвардию
Телеканал «360»
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Резонансное убийство подростка в казахстанском Талгаре спровоцировало беспорядки, из-за которых в город ввели Нацгвадию. О том, что произойдет, когда улицы прекратят патрулировать военные, порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Шестнадцатилетнего Шерзата Болата убили 4 октября. Он помогал отцу в магазине, когда произошел конфликт с покупателем. Сначала хозяин отказался продавать последнему спиртное, так как после 23:00 это запрещено. Но после словесной перепалки все же согласился, чтобы не обострять конфликт. Однако оплата не прошла. Мальчик выбежал за покупателем, чтобы тот вернулся.

Но вернулся агрессивный клиент не один Он позвонил знакомым, и в магазин ворвались 13 мужчин, которые тут же бросились избивать подростка, его отца и дядю. По словам старшего Болата, нападавшие были вооружены ножами и ружьями.

Во время драки Шерзат получил смертельное ранение. В больницу его доставили в агональном состоянии, и через полчаса подросток скончался.

Спустя три дня отец мальчика обратился к генеральному прокурору. Он заявил, что власти бездействуют, а убийцы Шерзата по-прежнему гуляют на свободе. По его словам, следователи хотят замять дело. Семью запугивают и намеренно вызывают давать показания только по ночам.

Кроме того, в ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом Болатов. К счастью, обошлось без пострадавших. Но в МЧС сообщили, что строение полностью разрушено.

В прокуратуре Алма-Атинской области сообщили, что дело находится на особом контроле Семье погибшего мальчика предоставили охрану. И, кроме того, уже задержаны семь подозреваемых в нападении. Суд арестовал их на два месяца.

Однако родственников погибшего такой ответ не удовлетворил. Они провели акцию протеста, чтобы обратить внимание на то, что задержаны далеко не все участники рокового инцидента.

Семью погибшего подростка поддержали многие соседи. Жители Талгара не первый раз жалуются на неудовлетворительную работу участковых. По их словам, в городе полно магазинов, где ночью можно купить спиртное. И публика там соответствующая. У всех с собой ножи, дубинки. Слово за слово - начинается драка. А полиция даже не приезжает.

Талгар - маленький городок в 25 километрах к востоку от Алма-Аты. Население - всего 65 тысяч человек. Крупные промышленные предприятия давно уступили место малому бизнесу. Основным видом досуга остается распитие алкогольных напитков, что, в свою очередь, и становится причиной разных криминальных инцидентов.

В связи с этим было принято решение о патрулировании города сотрудниками Нацгвардии В пресс-службе сообщили, что подразделения направлены для «для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка».

Вот только решит ли патрулирование проблему с несанкционированной продажей алкоголя - вопрос. Во-первых, патрулирование - это временная мера. Пока в городе сотрудники Нацгвардии, агрессивная молодежь, конечно, не рискнет выходить на улицы, да и магазины будут куда внимательнее следить за тем, кому и когда продают алкоголь. Но рано или поздно усиление снимут, и ночные алкомаркеты снова распахнут свои двери, все вернется на круги своя.

Поэтому складывается впечатление, что Нацгвардию ввели не для того, чтобы бороться с уличными драками, а скорее чтобы не допустить еще больших волнений среди местных жителей, которые начали выходить на митинги. А раз власти таким образом решили бороться с общественным возмущением, то свидетельства отца погибшего мальчика о желании властей замять дело недалеки от истины.

Однако сделать это вряд ли удастся. Дело получило такой общественный резонанс, что теперь за ним следят не только в Генеральной прокуратуре Казахстана, но и за пределами страны.

А вы как думаете, как нужно обеспечить правопорядок в маленьком городе? Далее - ее прямая речь.

Казахстан Убийства
14 октября 2024, 10:02
Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом
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Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения — граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

В СК уточнили, что все пострадавшие - граждане России. Мужчины работают в местном магазине.

По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, подчеркнули в пресс-службе.

Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения - граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

Драки Мигранты

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