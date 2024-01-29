Мобилизованный получил срок за дезертирство в Петербурге

Мужчина не явился из увольнения в подразделение войсковой части без уважительных причин. При этом он стал скрываться от командования и правоохранителей.

Подсудимый неофициально устроился разнорабочим на строительные площадки, а после этого работал рыболовом в Ленинградской области. Его задержали в октябре 2023 года. На суде мужчина заявил, что рассчитывал на прекращение мобилизации и дальнейшее освобождение от наказания.

На Сахалине военнослужащего получил 13 лет колонии строгого режима за дезертирство и кражу.

Он сбежал из воинской части в октябре 2022 года. Правоохранители поймали дезертира при попытке сменить документы.