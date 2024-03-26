Многоэтажку, где сдавали квартиру террористу Фаридуни, сняли на видео
Видео с многоэтажкой, квартиру в котором, предположительно, сдавал одному из террористов восьмой фигурант дела об атаке на Crocus City Hall Алишер Касимов, появилось в распоряжении «360». Речь идет о доме в Путилкове.
Материалы в отношении Касимова сегодня поступили в Басманный суд Москвы. Известно, что фигурант - уроженец Киргизии.
По данным Telegram-канала Baza , Касимов сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, который является предполагаемым лидером группы боевиков.
Источник Shot уточнял, что сам Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.
Накануне, 25 марта, суд арестовал еще трех фигурантов дела о террористической атаке на концертный зал. Они приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, Исроил Исломов - их отец.
Обвиняемых в теракте четырех преступников - Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни - ранее арестовали до 22 мая.