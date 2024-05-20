20 мая 2024, 09:45

Многодетная мать в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку из-за утерянного вейпа

РИА «Новости»
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В городе Назарово в Красноярском крае пьяная многодетная мать напала на подругу своей дочери, заподозрив в краже электронной сигареты. У 12-летней девочки диагностировали ушиб головного мозга и гематомы, сообщил Telegram-канал Shot.

Школьница 10 мая пришла в гости к подруге. Мать последней вернулась домой пьяная и захотела закурить, но не нашла свой вейп и обвинила гостью в краже. Женщина закрыла девочку в одной из комнат и избила.

Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга. Из гематомы на лбу откачали жидкость, еще два крупных синяка появились в районе глаз. Через несколько дней девочку выписали.

В Миассе родителей заподозрили в избиении сына-подростка за побег из дома. Они схватили парня на выходе из подъезда. Женщина держала его, пока мужчина наносил удары. Рядом стоял еще один школьник, но ничего не предпринял. Полиция начала проверку.

Дети Курение Школьники Избиения Красноярский край
20 мая 2024, 09:50
Силовики задержали жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы
РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Биробиджана, который по указанию украинских спецслужб планировал в городе теракт в День Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Еврейской автономной области.

Подозреваемый через мессенджер контактировал с украинскими спецслужбами. По указанию кураторов мужчина собирался устроить теракт 9 мая. По данным ведомства, он планировал поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в жилом доме в Биробиджане.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта», - уточнили в ведомстве.

Задержанный является противником общего политического курса страны и проведения спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемого заключили под стражу.

Силовики предотвратили еще один теракт в середине мая. Два украинских агента планировали устроить взрыв на железной дороге в Крыму.

Мессенджеры День Победы 9 мая Уголовное дело Мужчины
20 мая 2024, 00:50
Родители в Миассе избили подростка, сбежавшего из дома
Freepik
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Родителей из Челябинской области заподозрили в избиении подростка. Об этом сообщило издание 74.ru.

Происшествие случилось в Миассе, на улице Вернадского. Журналисты опубликовали кадры с места событий. На них видно, что когда подросток вышел из подъезда, его схватили женщина и мужчина. Первая держала ребенка, пока второй наносил ему удары. По данным издания, пара является родителями несовершеннолетнего.

Рядом с ними стоял молодой человек, он говорил со старшими, но не вмешивался в процесс. На протяжении всего видео подросток плакал, просил отпустить его и кричал, что «никуда с ними не пойдет».

В МВД заявили, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Он не выходил на связь с родителями более двух дней. Сейчас юноша дома, правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее житель Приморья избил 17-летнего юношу на автобусной остановке. Злоумышленник несколько раз ударил подростка по голове. По предварительной информации, мотивом для такого поступка стала неприязнь.

Дети Челябинская область Женщины Мужчины Избиения
20 мая 2024, 00:17
Дело о хищении нефти с вероятным участием сотрудников МВД возбудили в Дагестане
Freepik
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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения 200 тонн нефтепродуктов на сумму шесть миллионов рублей, в причастности к преступлению подозревают сотрудников МВД. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, кражей «черного золота» из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района занималась местная организованная преступная группировка с августа по октябрь 2023 года.

«Задержано девять человек. <…> Отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД по Республике Дагестан», - отметили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, а также проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Ранее пятеро жителей Пермского края стали фигурантами уголовного дела о краже нефти. Подозреваемые вывезли на специальной технике около 40 тонн горючего. Ущерб от их действий оценили в миллион рублей.

Хищения Уголовное дело Дагестан Преступления Нефть Кражи
19 мая 2024, 22:25
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобу на продление ареста
РИА «Новости»
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В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом свидетельствует база данных столичных судов.

Ранее суд продлил на три месяца арест Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. В суде не уточнили, от кого из четырех фигурантов поступила жалоба, вопрос о продлении рассматривали в рамках одного заседания.

О продлении ареста фигурантам ходатайствовало обвинение. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. К 40-му дню 360.ru собрали всю известную информацию о подозреваемых.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»

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