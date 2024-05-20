Многодетная мать в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку из-за утерянного вейпа

Школьница 10 мая пришла в гости к подруге. Мать последней вернулась домой пьяная и захотела закурить, но не нашла свой вейп и обвинила гостью в краже. Женщина закрыла девочку в одной из комнат и избила.

Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга. Из гематомы на лбу откачали жидкость, еще два крупных синяка появились в районе глаз. Через несколько дней девочку выписали.

В Миассе родителей заподозрили в избиении сына-подростка за побег из дома. Они схватили парня на выходе из подъезда. Женщина держала его, пока мужчина наносил удары. Рядом стоял еще один школьник, но ничего не предпринял. Полиция начала проверку.