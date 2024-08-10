Многодетная мать, которую обвинили в торговле детьми, созналась в содеянном

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», - заявил собеседник агентства.

По его словам, обвиняемая заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, однако ей отказали.

На сайте ГСУ СК по Москве сообщили, что следователи установили еще семь случаев продажи новорожденных по этому делу. В итоге действия фигурантов квалифицировали как совершенные организованной группой.

Ранее в деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна обвиняемая. Она совершила сделку в отношении младенца в 2020 году.