«Много приключений от него». В Саратовской области подросток стрелял из пистолета по детской площадке

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Опасная прогулка Подросток прошел по детской площадке в городе Балаково и выстрелил. Пуля пролетела мимо детей, в том числе двухлетней дочери очевидца.

«Мы на площадке сидели, и он ходил, стрелял по площадке. <…> Слава богу, не попал ни в кого. Отрикошетило от железной горки», - сказал он.

Мужчина услышал звук, подошел к парню и попросил номер матери. Тот начал огрызаться. Получив отказ, он сфотографировал стрелка и выложил фотографии в соцсети.

Родители разрешили «Пояснил, что родители разрешили ему ходить с этим пистолетом», - сказал мужчина.

После разговора парень ушел со своим другом. Связаться с его родителями очевидцу не удалось - номер, который он все-таки дал, не ответил. Спустя время ему позвонила женщина и сказала, что ее сыну прострелили из этого пистолета губу и выбили зубы, а бабушке разбили стекло.

«Много приключений от него. <…> Где-то видел его раньше, во дворе на улице Каховской, 45-47», - сказал он.

Детский пистолет В полицию мужчина пока не обращался, но планирует сделать это. Женщина, которая звонила, правоохранителям уже пожаловалась, началась проверка.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Саратовской области заявили «360», что подросток стрелял из игрушечного пистолета, а не пневматического, как заявили в соцсетях. Пострадал его друг.

«По предварительной информации, пистолет, который указан как пневматический, это детский пистолет. Два малолетних мальчика играли, один другому попал в губу. Родители обратились в полицию», - сообщили правоохранители.

Похожий случай произошел в 2022 году в Пушкине, но стрелял взрослый мужчина и использовал пневматическое оружие. Пострадал 13-летний подросток.