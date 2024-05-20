«Мне жаль, что так произошло». Трепова ответила на вопрос о раскаянии в убийстве Татарского

Жалобу на пересмотр приговора рассмотрит апелляционный военный суд во Власихе.

«Мне жаль, что так произошло. Я считаю приговор несправедливым», - заявила Трепова по видеосвязи, отвечая на вопросы 360.ru.

Суд по итогам рассмотрения примет решение или о смягчении приговора, как того требует защита, или увеличит срок до 28 лет, на чем настояла прокуратура.

Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов. Суд отправил девушку на 27 лет в колонию и оштрафовал на 600 тысяч рублей.

Теракт, при котором погиб Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным следствия, за организацией преступления стояли украинские спецслужбы.