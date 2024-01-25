25 января 2024, 04:31

Младенец умер под боком у пьяной матери в Первоуральске

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Младенец умер в Первоуральске Свердловской области, пока родители распивали спиртные напитки в честь его первого дня рождения. Подробности рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, его слова привело РИА «Новости».

«Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку», - рассказал Горелых.

Врачам скорой не удалось спасти ребенка. Сообщение о смерти в СК РФ поступило 21 января, следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия, признаков криминальной смерти нет.

В педиатрической службе сообщили, что посетили семью в день гибели ребенка, но получить объяснения от матери им не удалось Женщина пребывала в тяжелом похмелье и не помнила происходящего, сообщил kp.ru.

Днем ранее в Первоуральске умерла пятимесячная девочка. Она могла захлебнуться рвотными массами. Девочка погибла в кроватке под завалами одежды.

Дети МВД РФ СК РФ Свердловская область
24 января 2024, 22:08
Суд продлил арест имущества и денежных средств Блиновской и ее родственников
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий районный суд продлил срок ареста имущества и денежных средств, принадлежащих блогеру Елене Блиновской и ее родственникам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Также суд продлил срок наложения ареста на денежные средства компаний, которые принадлежат «королеве марафонов» и ее родственникам - мужу, матери, отцу и брату.

Суд запретил собственникам и действующим от лица собственника лицам распоряжаться арестованным имуществом до 26 апреля 2024 года. Также фигурантам запретили совершать сделки с недвижимостью.

После заседания Замоскворецкого суда 22 января Блиновскую отправили в СИЗО-6. В изоляторе блогер будет находиться на общих основаниях. Адвокат Блиновской заявила, что обжалует в суде перевод в изолятор ее подзащитной. В качестве аргумента защитник заявила, что «женщина не должна сидеть в тюрьме».

Суд Блогеры Недвижимость Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
24 января 2024, 20:26
Напавшего на соседа-иранца в Москве арестовали на два месяца
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Азербайджанца, который вместе с детьми напал на соседа-иранца в Москве, арестовали на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, два 10-летних мальчика поругались с 37-летним соседом в лифте. Дети позвали на помощь своего дядю. Втроем они поднялись на 16-й этаж и ворвались в квартиру иранца. Мужчину избили, а один из мальчиков тяжело ранил соседа ножом.

Из-за травм у пострадавшего развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, его подключили к аппарату ИВЛ. Совершеннолетнему нападавшему грозит 14 лет колонии. Племенники дали против него показания, однако мужчина свою вину не признал. Он также отказался просить прощения у семьи пострадавшего.

Днем 24 января агрессивный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Правоохранителя госпитализировали, сообщил сайт kp.ru.

Ранее неизвестный с ножом набросился на пассажиров в метро Москвы. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Преступления Аресты Москва
24 января 2024, 16:08
Взявшего заложников в центре Москвы мужчину отправили на принудительное лечение
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве принял решение отправить на принудительное лечение мужчину, который в феврале 2023 года захватил заложников на Таганской улице. Он будет получать психиатрическую помощь в специализированном стационаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - уточнили в ведомстве.

17 февраля мужчина, вооружившись травматическим пистолетом, вместе со своим приятелем заявились в цветочный магазин на улице Таганская. Выстрелив два раза, посетитель взял в заложники двух продавщиц.

При этом злоумышленник потребовал передать ему пять миллионов долларов США и предоставить возможность вылететь за границу. Заметив прибывших на место полицейских, мужчина вновь выстрелил и попал в одного из них. В итоге мужчину удалось задержать.


Суд Москва
24 января 2024, 12:08
Экс-студентку из Воронежа обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи ФСБ России предъявили 21-летней бывшей студентке воронежского медколледжа обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Девушка признала вину.

По данным «Газеты.ru» , обвиняемая раскаялась и активно содействует следствию.

Стоимость партии латиноамериканского наркотика, которую девушка планировала переправить из Москвы в страны ЕС, превышала 2,5 миллиарда рублей.

О преступлении стало известно в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска. В начале месяца она рассказала родным, что подруга предложила ей подзаработать еще и на перевозке неких документов в столицу. После этого девушка перестала выходить на связь, а позже семья выяснила, что ее задержали. Сотрудники ФСБ изъяли партию кокаина в Москве.

Стоимость партии кокаина на черном рынке могла составлять 6,5 миллиарда рублей.

Наркотики Контрабанда Кокаин

Новости по теме