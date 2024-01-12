Мизулина получила 191 жалобу на блогера из Екатеринбурга

«Люди пытаются вернуть потерянные средства (очень крупные суммы). На текущий момент мы получили 191 обращение. Все материалы мы направим в Следственный комитет», - написала она.

Екатерина Мизулина показала сообщения от людей, которые вступили в клуб четы, заказали электронику, бытовую технику и парфюм, оплатили, но товары не получили. Общественница заявила, что от действий Екатерины Улановой могли пострадать более 900 человек. По ее информации, блогер и ее супруг, несмотря на уголовное дело и меру пресечения, продолжили завлекать клиентов.

Клиенты блогера подали коллективный иск из-за нарушения срока доставки товаров, сообщало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Следком возбудил уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», в декабре председатель комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании.

В Анапе проверят публикации блогера-мужчины. Подписчики заподозрили его в педофилии из-за постов с дочерью.