07 мая 2024, 09:21

Министра транспорта Башкирии задержали за получение взятки

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Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о получении взятки. Его освободили от должности, сообщили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова.

«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия», - указали в администрации.

Глава республики решил уволить министра после того, как информация о совершенном преступлении подтвердилась. По данным пресс-службы, Хабиров неоднократно говорил о том, что в его команде нет места взяточникам. Глава региона продолжит работать с правоохранителями, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки».

Клебанов находился на посту министра с декабря 2022 года.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным следствия, он покровительствовал подрядчикам Минобороны, за что на принадлежащих ему объектах делали бесплатный ремонт.

Башкирия Преступления
08 мая 2024, 15:04
Награды замминистра обороны Иванова принесли на заседание Мосгорсуда
РИА «Новости»
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Представляющие интересы задержанного по делу о коррупции заместителя министра обороны Тимура Иванова адвокаты принесли на заседание Московского городского суда четыре пакета с наградами своего подзащитного. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Журналист уточнил, что медали и грамоты несли два человека в пакетах с надписью «Армия России».

Мосгорсуд рассмотрит требование адвокатов Иванова по смягчению меры пресечения. Сейчас бывший заместитель министра находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Судья должен ознакомиться с данными, характеризующими обвиняемого, куда входят награды, грамоты и характеристики с работы.

Заседание закрыли от журналистов. Иванов примет участие в процессе по видеосвязи.

Заместителя министра обороны задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Представляющий интересы фигуранта адвокат Тимур Мусаев заявил, что по версии следователей, подзащитный вступил в сговор с компаниями-подрядчиками Минобороны и предоставлял им контракты в обмен на бесплатный ремонт своих объектов недвижимости. Он подчеркнул, что Иванов своей вины не признал.

Мосгорсуд Суд Адвокаты Награды Россия Армия
08 мая 2024, 15:01
Драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео
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В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание. Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание.

Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

Конфликт начался в ресторане недалеко от станции метро «Чеховская» в Центральном административном округе Москвы. Охранник заведения встретил отправленный по вызову экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и рассказал, что несколько посетителей повздорили, вышли на улице и затеяли драку. Один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Росгвардейцы задержали и передали полицейским двух нарушителей - 28-летнего москвича и 37-летнего жителя Курской области. Мужчины заявили на камеру, что уже уладили конфликт.

«Недопонимание произошло. Ничего не было, все порешали», - сказал один из них.

В апреле росгвардейцы задержали в Москве трех мужчин, которые украли из машины сумку с наличными, сообщил RT. Они разбили окно остановившегося на светофоре авто, выстрелили и забрали деньги.

Драки Стрельба Росгвардия Москва
08 мая 2024, 14:46
Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии
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Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Серику Ибатову, который в конце января избил 17-летнего подростка рядом с домом на Домостроительной улице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Ибатову назначали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Суд установил, что фигурант в результате ударов причинил тяжелый вред здоровью пострадавшего, подросток оказался в больнице с оскольчатым переломом лба, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

СМИ уточняли, что Ибатов вечером 28 января увидел, как молодой человек бьет руками и ногами по припаркованным машинам. Он сделал ему замечание, после чего решил «разобраться» с мальчиком с помощью силы и избил его. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами, в частности, джиу-джитсу.

Ранее подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише».

Суд Школьники
08 мая 2024, 12:51
Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке
РИА «Новости»
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Уголовное дело главного врача Орехово-Зуевской областной больницы и депутата муниципального парламента поступило в суд. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, медик попался на попытке получения отката от предпринимателя по госконтракту.

По данным ведомства, в феврале 2023 года главврач предложил знакомому бизнесмену сделку для проведения ремонта в больнице. В качестве вознаграждения обвиняемый запросил 25% от сумму государственного контракта.

Предприниматель сообщил о предложении в региональное управление ФСБ. В результате силовики организовали оперативный эксперимент. В конце августа предприниматель принес главному врачу муляж в виде пачки в 1,5 миллиона рублей. После передачи «денег» медика задержали.

Свою вину врач признал и дал признательные показания. Теперь к рассмотрению материалов дела с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит суд.

В минувший вторник, 7 мая, силовики Башкирии задержали по делу о получении взятки министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.

Глава региона Радий Хабиров освободил чиновника от занимаемой должности. Он подчеркнул, что окажет необходимую помощь правоохранителям, что очистить органы власти от недобросовестных сотрудников.

Уголовное дело Больницы Коррупция Врачи

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