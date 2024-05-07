Министра транспорта Башкирии задержали за получение взятки

«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия», - указали в администрации.

Глава республики решил уволить министра после того, как информация о совершенном преступлении подтвердилась. По данным пресс-службы, Хабиров неоднократно говорил о том, что в его команде нет места взяточникам. Глава региона продолжит работать с правоохранителями, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки».

Клебанов находился на посту министра с декабря 2022 года.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным следствия, он покровительствовал подрядчикам Минобороны, за что на принадлежащих ему объектах делали бесплатный ремонт.