03 марта 2024, 10:40

Минимум пять боевиков ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Ингушетии ликвидировали пять боевиков в ходе контртеррористической операции в городе Карабулак. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местный оперштаб.

«Ликвидировали пять боевиков. Активную фазу контртеррористической операции временно прекратили. Среди сотрудников правоохранительных сил жертв нет», - отметили в оперштабе.

Официальной информации о завершении КТО в Карабулаке пока что не поступало.

«Известия» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах уточнили, что правоохранители ликвидировали шестерых боевиков.

По данным «Интерфакса» , жильцов дома в Карабулаке, попавшего в зону КТО, разместили в школьном спортзале. В городской мэрии рассказали, что режим контртеррористической операции в части города продолжает действовать.

РЕН ТВ добавил, что среди гражданского населения пострадавших в Карабулаке нет. Действия террористов координировали зарубежные кураторы.

Режим КТО в одном из районов Карабулака объявили в субботу, 2 марта. Правоохранительные органы начали бой против боевиков, засевших в жилом доме.

Ингушетия Боевики
03 марта 2024, 05:09
Жительница Удмуртии избила своих двухмесячных детей из-за плача
РИА «Новости»
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Жительница Удмуртии избила двухмесячных детей из-за плача. Близнецов госпитализировали, мать отправили в СИЗО. Об этом сообщили на сайте пресс-службы регионального СК.

«Обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери», - уточнило ведомство.

Близнецов госпитализировали из-за травм. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, а девочки - как крайне тяжелое.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об истязании двух лиц, заведомо несовершеннолетних, ее заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и делают все, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В конце февраля полиция задержала мужчину , который избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре.

Уголовное дело Дети Удмуртия Женщины Полиция Избиения Следственный комитет России
01 марта 2024, 23:34
Убившего мужчину из ружья в центре Краснодара задержали
РИА «Новости»
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Расстрелявшего мужчину в центре Краснодара задержали на месте преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины на улице Буденного. Последний скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Краснодарцу грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивы стрельбы устанавливаются.

Видео с места преступления появилось опубликовало «360». Судя по кадрам, стрелок ждал жертву за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина направился к своему внедорожнику. Причиной расправы над мужчиной СМИ назвали разногласия между предпринимателями. Один должен был другому огромную сумму денег.

Убийства Краснодар Мужчины
01 марта 2024, 22:38
Ударил гирей, а потом ножом. Мать раненого мальчика рассказала подробности нападения на ее сына в Подмосковье
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В Подмосковье ученик седьмого класса во время прогулки напал на одноклассника с ножом и гантелей. Пострадавшего госпитализировали с травмой и многочисленными ножевыми ранениями. Мать мальчика в беседе с «360» поделилась подробностями произошедшего, а также рассказала о самочувствии своего сына.

При этом сын ей сказал, что не терял сознания, а только притворялся. Когда друг развернулся и ушел, он только через некоторое время выполз из канавы и как мог дошел до ближайшего дома.

«Там горел свет, он постучался и попросил помощи. Там была женщина с ребенком, она позвонила мужу, и они вызвали скорую и полицию. Потом они нас нашли», - рассказала женщина.

«Жертва» дружбы Собеседница «360» призналась, что не ожидала такого, ведь мальчики дружили много лет, вместе гуляли, праздновали дни рождения. Она не понимает, что могло двигать другом ее сына. Женщина добавила, что родители нападавшего до сих пор с ней не связались и не приносили извинений за действия своего сына.

О произошедшем они с мужем узнали от соседей. Ее супруг сразу поехал на место, а там уже были полиция и медики.

По словам собеседницы «360» эту ночь они вообще не спали, сильно нервничают, их просто трясет от переживаний.

От дружбы до поножовщины Женщина рассказала, что ее сын учится с нападавшим с одном классе, причем они давно дружат. Ей неизвестно, чтобы между ними когда-либо возникали конфликты. Сейчас ее сын находится в больнице. Они с мужем к нему приезжали, но с его лечащим врачом пока не успели поговорить, так как тот был на операции.

По словам собеседницы «360», у ее сына ножевые ранения в области груди, на спине между лопатками, ноги, а также насквозь была проткнута правая рука. Само нападение произошло во время прогулки мальчиков в окрестностях поселка Доброволец.

По словам ее сына, друг сначала ударил его гирей по голове, затем повалил на снег, начал избивать, а потом достал нож. Она думает, что ее ребенок закрывался руками, поэтому по ним и попало. После этого нападавший дотащил ее сына до канавы и сбросил в нее, так как мальчик был весь мокрый, в тине и грязи.

Дети Больницы Скорая помощь Школьники Поножовщины Полиция
01 марта 2024, 20:16
Мужчину убили в драке с поножовщиной на парковке у ТЦ в Ногинске
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Драка с поножовщиной произошла на парковке одного из торговых центров на Комсомольской улице в Ногинске. Участниками стали две компании мужчин. В результате один из них погиб, второй попал в больницу, сообщили в региональном главке МВД. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Информация о побоище на парковке у ТЦ поступила днем в дежурную часть МУ МВД России «Ногинское». На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

По данным ведомства, драку устроили две компании. Во время конфликта два человека получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников потасовки.

Драки Поножовщины Полиция

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