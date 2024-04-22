Мигранты избили Героя России в Подмосковье

В СК сослались на появившуюся в социальных сетях информацию, что в деревне Вырубово Московской области приезжие из Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, который является Героем России.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», - заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Readovka, пострадавшим является бывший командир подводного аппарата «Мир» Евгений Черняев, который работал на месте крушения «Титаника». Он сфотографировал тракториста, нарушившего правила дорожного движения в деревне, за это мужчину избили и переехали на тракторе.

Ранее мигранты толпой избили участника СВО в Чехове.