Мигрантов заподозрили в избиении подростков в Сургуте

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«Согласно публикации социальных медиа, находившиеся нелегально на территории России и работавшие без официального оформления в одной из точек быстрого питания в Сургуте уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков», говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и задержать правонарушителей. Он поставил на контроль ход дела.

Ранее в Екатеринбурге пожилой мигрант заманил девятилетнюю девочку в подсобку. Мужчина запер дверь, усадил девочку на колени и попросил помочь скачать приложение на телефон. Школьница расплакалась, и мужчина выпустил ее.