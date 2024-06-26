26 июня 2024, 23:50

Мигранта обвинили в домогательствах к несовершеннолетней в метро в Петербурге

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в посягательстве на половую неприкосновенность подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

По данным следствия, гражданин Узбекистана 24 июня 2024 года совершил преступление в отношении 16-летней девушки в вагоне метро между станциями Проспект Александра Невского и Улица Дыбенко.

Ранее тренера по боксу спортивной школы в Электростали обвинили в сексуальных домогательствах к посещающим секцию шестиклассницам.

Уголовное дело Домогательства Мигранты Метро Следственный комитет России
26 июня 2024, 22:06
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство
РИА «Новости»
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Героя России, замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны РФ Ирека Магасумова приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве девушки. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Военный суд Луганской Народной Республики.

По данным адвоката Константина Елфимова, Магасумова признали виновным по части 1 статьи 105 «Убийство» и статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Осужденного лишили звания Героя России. Магасумов своей вины не признал.

«По обжалованию - пока обсуждаем с Иреком», - подчеркнул Елфимов.

Медалью «Золотая звезда» Магасумова наградили 2 августа 2023 года. Вскоре он отмечал награждение с друзьями в баре в Луганске, где познакомился с девушкой, которая в тот же день получила смертельное ранение из пистолета.

Уголовное дело Убийства Суд Военные Тюрьмы Россия
26 июня 2024, 17:22
Бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона заочно арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Московский суд заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера группы ГАЗ, гражданина Швеции Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Эберхардсону вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он обманул человека на большую сумму, которая якобы должна была пойти на развитие предпринимательской деятельности, и подписал расписку, однако деньги в обещанное время не вернул. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Постановление вынес Таганский районный суд по ходатайству органов предварительного расследования. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на территории страны, написали «Известия».

Суд Мошенничество Аресты
26 июня 2024, 14:13
Следствие потребовало заочно арестовать экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву
РИА «Новости»
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Следственный комитет направил в суд требование о заочном аресте журналистки Фариды Курбангалеевой*. Ее обвиняют оправдании терроризма. Об этом сообщил сайт столичных судов общей юрисдикции.

*Фарида Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* *СМИ, выполняющее функции иноагента.

***Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Информацию о запросе ареста опубликовали 26 июня. Следствие направило ходатайство в Замосковорецкий районный суд Москвы.

Курбангалееву* обвиняют в том, что она с помощью средств массовой информации оправдывала или пропагандировала терроризм. Журналистку 20 июня объявили в розыск.

Подсудимая родилась в Казани, с 2007 по 2014 годы она была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В 2018 году Курбангалеева* устроилась работать в издание «Коммерсант» и переехала в Прагу.

Ранее МВД объявило в розыск сотрудников издания «Важные истории» * * Романа Анина *** и Екатерину Фомину ***. Этот ресурс работал на финансируемую МИД Великобритании и Госдепом организацию Organised Crime and Corruption Reporting Project, сообщил RT.

Суд Терроризм Россия Аресты Иноагенты
26 июня 2024, 13:48
Выжившая пленница «смолинского маньяка» проигнорировала журналистов в суде
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Во втором заседании суда по делу «смолинского маньяка» в Челябинске приняла участие женщина, которая 14 лет провела у него в плену. Она отказалась общаться с прессой. 360.ru показал пострадавшую.

В Советском районном суде собрались журналисты. Женщину привели для участия во втором заседании. Она надела большой капюшон, прикрывающий лицо, и молча прошла в зал. Так же, без комментариев, потерпевшая ушла из него в сопровождении пристава.

Владимира Ческидова обвинили в убийстве, похищениях, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. О его преступлениях стало известно в 2023 году, когда единственная выжившая пленница сумела сбежать из дома в Смолине. Следователи нашли останки ее предшественницы, но не смогли установить ее личность.

Мать Ческидова утверждала, что сбежавшая женщина жила с ним добровольно, сообщил RT. Судебно-психиатрическая комиссия нашла у «смолинского маньяка» психическое расстройство и признала невменяемым, поэтому прокуратура ходатайствовала об отправке на принудительное лечение.

Уголовное дело Суд Челябинская область Преступления Челябинск

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