Мигранта-экстремиста поймали при попытке сбежать с Сахалина

Гражданин Узбекистана в 2021 году вступил в ячейку международного движения, деятельность которого в России признали экстремистской и запретили. Он пропагандировал криминальную идеологию, посещал «сходки», а также следил за тратами из общей «казны».

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего иностранца, когда он пытался уехать с российской территории. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

В Росфинмониторинге накануне сообщили, что фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов , включили в список террористов и экстремистов.