25 октября 2024, 08:17

Мигрант, забивший до смерти искусствоведа Кирсанову, был нелегалом

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Мужчина, избивший до смерти известного искусствоведа и бывшую преподавательницу Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову, находился в России нелегально. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Подозреваемый в преступлении - гражданин Киргизии. Ему 39 лет, сообщал ранее источник «Регнума». По его данным, иностранец напал на Кирсанову в ее же квартире на Открытом шоссе, попав в жилище случайно: он просто слонялся по подъезду в невменяемом состоянии и дергал ручки дверей.

Полицию на место вызвали соседи - они пожаловались на шум. Прибывшая полиция нашла дебошира в квартире Кирсановой. Там же обнаружили и ее - она была сильно избитая, но еще живая. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, поместили в нейрореанимацию, но травмы были слишком тяжелые. Врачи не смогли спасти жить писательницы - она скончалась, не приходя в сознание.

А мигрант заявил, что ничего не помнит. Против него возбудили дело по двумя статьям.

Убийства Мигранты Москва
25 октября 2024, 08:34
Пытавшего застрелить двух мужчин задержали в Коркино после гибели таксистки
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Подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин задержали в Коркино, где ранее начались беспорядки из-за гибели женщины-таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Задержанному 58 лет. По данным следствия, накануне он выстрелил в двух молодых людей около дома 66 на Троицкой улице, а потом скрылся.

Установлено, что одному из пострадавших 37 лет, второму - 29. Оба сейчас находятся в больнице, уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В суд уже направили ходатайство об аресте стрелка.

В рамках расследования специалисты проведут несколько экспертиз. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Вечером 24 октября (когда мужчина пытался застрелить двух человек) Коркино накрыли беспорядки. Причиной стала расправа над женщиной-таксисткой. Ее нашли с ножевыми ранения. Подозреваемого уже задержали. Местные жители выяснили, что к случившемуся причастен парень из цыганской диаспоры.

После этого начались попытки погромов - в городе подожгли два цыганских дома и повредили несколько машин.

СК РФ Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 08:23
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино после убийства таксистки
РИА «Новости»
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Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в населенный пункт Коркино для координации действий правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Региональная прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где из-за убийства местной жительницы произошли общественные волнения. На место происшествия выехал прокурор Игорь Донгаузер для координации действий правоохранительных органов», - заявили в ведомстве.

Тело женщины, работавшей таксисткой, нашли вечером 23 октября около дома № 1 по улице Ватутина. По данным следствия, ее зарезал 17-летний парень во время ссоры. Местные жители выяснили, что к этому может быть причастен молодой человек из цыганской диаспоры.

После этого десятки людей вышли на сход , устроили погромы, сожгли несколько автомобилей и два цыганских дома. Прибывшие на место сотрудники МВД и спецназовцы Росгвардии задержали около 20 протестующих.

Челябинская область Прокуратура РФ Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 05:56
В Минэнерго подтвердили возбуждение дела в отношении сотрудников ведомства
РИА «Новости»
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В Минэнерго прокомментировали возбуждение уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в отношении бывших и нынешних сотрудников министерства, отметив, что уже проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бюджетные средства были похищены при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», - заявили в Минэнерго.

В настоящее время решается вопрос о привлечении этих лиц к ответственности и избрании меры пресечения.

Само уголовное дело возбудили в июне 2024 года. Сотрудники Минэнерго, правоохранители и представители контрольно-надзорных органов участвовали в сборах материалов, которые легли в его основу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что бывшего замминистра энергетики России Анатолия Яновского, задержанного по подозрению в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России, уже допрашивают в полиции.

Шахты Хищения Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Полиция
25 октября 2024, 00:45
Три человека обратились в скорую во время беспорядков в Коркине
РИА «Новости»
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В Челябинской области три человека самостоятельно обратились в скорую во время массовых беспорядков в Коркине, возникших после жестокого убийства таксистки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

«Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек», - уточнил собеседник агентства.

Местные жители вышли на сход после убийства таксистки , тело которой нашли накануне с ножевыми ранениями.

По подозрению в ее убийстве задержали 17-летнего местного жителя. На причастность к преступлению силовики проверяют еще одного человека. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Региональные власти обещали оказать ее семье всю необходимую помощь.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже потребовал доклад об убийстве женщины.

Челябинская область Скорая помощь Беспорядки Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области

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