Мигрант в Петербурге угрожал расправой водителю скорой помощи

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В социальных сетях появилась информация, что мигрант угрожал водителю скорой, который поставил машину с включенным проблесковым маячком близко к подъезду многоэтажки. Следственный комитет организовал по этому факту проверку.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.

В конце ноября Бастрыкин поставил на контроль в главке дело о мигранте, который заманил несовершеннолетнюю в подсобку в Екатеринбурге. Фигурантом был 62-летний гражданин Таджикистана, работавший охранником отдела образования администрации района.