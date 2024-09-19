Мигрант в аэропорту Домодедово приставал к несовершеннолетним девочкам. СК возбудил дело
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении мигранта, пристававшего к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Мужчина также оскорбил подростков по национальному признаку, сообщил информационный центр СК России.
По данным ведомства, мигрант нападал на сотрудников аэропорта. В защиту фигуранта дела выступили члены узбекской диаспоры, а охранника, который пресек действия мужчины, уволили.
«Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СК по Московской области доложить о ходе расследования.
Уже в январе в Московской области начнут действовать ограничения на прием на работу трудовых мигрантов , заявил губернатор Андрей Воробьев. Он объяснил, что решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность жителей Подмосковья, не нанеся при этом ущерба экономике.