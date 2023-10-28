Мигрант устроил стрельбу на севере Москвы и попал в женщину с ребенком
Устроившего стрельбу из травматического пистолета на автобусной остановке на севере Москвы уроженца Таджикистана задержали за хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
В ведомстве подчеркнули, что мужчина, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим, открыл стрельбу из травматического пистолета. Одна из пуль срикошетила об асфальт и попала в женщину с ребенком. Стрелок сел в прибывший автобус, где без причин выстрелил в пассажирку.
В ходе задержания сотрудниками полиции вооруженный мужчина оказал сопротивление и применил силу в отношении правоохранителя.
Следователи к двум эпизодам уголовного дела о хулиганстве добавили применение насилия в отношении представителя власти. Обвинение задержанному предъявят в ближайшее время, а пока его ждут на допросе.
По данным Telegram-канала Mash , за травматический пистолет на остановке мигрант схватился после того, как женщина попросила его не курить в присутствии ребенка. Журналисты уточнили, что стрельбу уроженец Таджикистана сопровождал русофобскими лозунгами. По данным авторов, пострадавшая получила ранение руки.