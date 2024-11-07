Мигрант угрожал ножом воспитателю детсада в Калуге

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По предварительным данным, уроженец одной из среднеазиатский республик с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын. Мужчина стал угрожать воспитателям расправой.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил гражданство России в 2017 году. Уголовное дело завели статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проводится проверка законности получения мужчины российского паспорта.

Ранее сообщалось, что выходец из Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый присылал угрозы в школьный чат.