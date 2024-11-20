Мигрант избил до смерти пятимесячную дочь в Люберцах

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело и в ближайшее время изберут меру пресечения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что девочка долго и громко плакала.

Источник 360.ru рассказал, что у 28-летнего мигранта 1 ноября истекла временная регистрация в России. Он проживал в Малаховке вместе с супругой, приезжей с Украины, и четырьмя детьми - двумя общими и двумя от первого брака жены. Она нигде не работает.

Ранее в Подольске 10-летнюю девочку-мигрантку заподозрили в убийстве старшей сестры. Предположительно, причиной ссоры стало требование к младшей вымыть посуду.