20 ноября 2024, 14:53

Мигрант избил до смерти пятимесячную дочь в Люберцах

РИА «Новости»
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Приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело и в ближайшее время изберут меру пресечения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что девочка долго и громко плакала.

Источник 360.ru рассказал, что у 28-летнего мигранта 1 ноября истекла временная регистрация в России. Он проживал в Малаховке вместе с супругой, приезжей с Украины, и четырьмя детьми - двумя общими и двумя от первого брака жены. Она нигде не работает.

Ранее в Подольске 10-летнюю девочку-мигрантку заподозрили в убийстве старшей сестры. Предположительно, причиной ссоры стало требование к младшей вымыть посуду.

Уголовное дело Люберцы Убийства Мигранты Следственный комитет России
20 ноября 2024, 15:25
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
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Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем фигурантам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Алишеру Касимову*, Исроилу, Диловару и Аминчону Исломовым* меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца.

Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы* - отец и сыновья. По предварительным данным, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы уехали с места преступления. Он продал автомобиль в феврале, однако страховой полис ОСАГО на машину не переоформили.

Ранее Басманный суд продлил арест исполнителей теракта в концертном зале. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Теракт в «Крокусе»
20 ноября 2024, 02:35
На Сахалине возбудили дело об истязании девочки опекуншей
РИА «Новости»
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На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, которая систематически истязала 12-летнюю воспитанницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следователи проверили сообщение из ГКУ СРЦН «Маячок» о применении насилия в отношении 12-летней воспитанницы центра.

По версии следствия, 48-летняя жительница города Корсакова неоднократно применяла физическую силу к несовершеннолетнему ребенку в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они оценят работу контролирующих органов и системы профилактики.

Ранее в США правоохранители арестовали бывшую защитницу детей, которая истязала и морила голодом приемную дочь. Девочку обнаружили мертвой в одном подгузнике, при этом все тело подростка было в ранах и сильно истощено.

Уголовное дело Дети Избиения Следственный комитет России
19 ноября 2024, 23:50
Нашелся наставивший пистолет на ветерана СВО таксист в Тобольске
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Полиция вычислила таксиста, который во время поездки по Тобольску наставил пистолет на ветерана СВО. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале допрос задержанного.

Муниципальный отдел МВД России «Тобольский» начал расследование после того, как в интернет попало видео конфликта. Таксист наставил на пассажира пистолет и заявил, что может его убить. Волк сообщила, что полицейские вычислили и задержали водителя в кратчайшие сроки.

На допросе мужчина заявил, что знает о причине задержания. Однако он не признал вину.

«[На видео] плохо отзываюсь. <…> Ну, я бы не сказал, что это угрозы», - сказал таксист.

Он наставил на пассажира травматический пистолет, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тюменской области. Задержанному 46 лет, он приехал в Тобольск из Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство» и ходатайствовали об аресте.

В Краснодаре таксист захотел расправиться с клиентами из-за того, что они попросили подъехать на другую сторону улицы. Пассажиры пожаловались на водителя, но агрегатор ничего не предпринял.

Задержания МВД РФ Военные Такси Полиция
19 ноября 2024, 19:36
Напавших на «Крокус» боевиков оставили под стражей до 22 февраля 2025 года
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Участники вооруженного нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» останутся под стражей до 22 февраля 2025 года. Такое решение вынес Басманный суд Москвы по ходатайству следователей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве напомнили, что речь идет о непосредственных исполнителях теракта в концертном зале - Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове*, Шамсидине Фаридуни* и Далерджоне Мирзоеве*.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года», - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, все четверо обвиняемых ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Перед уходом боевики подожгли здание. В теракте погибли 145 человек.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Аресты Теракт в «Крокусе»

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