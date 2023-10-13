Мэра Новочебоксарска задержали в Чувашии — СМИ
Правоохранители провели задержание мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Чиновника доставили в Следственный комитет в рамках дела о должностных преступлениях. По предварительным данным, уголовное дело в отношении мэра возбудили по материалам проверки.
Сейчас подозреваемый находится в следственном управлении. Решение о мере пресечения пока не приняли.
Уголовное дело в отношении Пулатова связано с распределением подрядов на ремонтные работы, сообщил РЕН ТВ. Задержанный занимал должность главы Новочебоксарска с августа 2021 года.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг эту информацию. Он отметил, что правоохранители вызвали главу города на допрос в рамках расследования уголовного дела о переселении людей из ветхого и аварийного жилья.