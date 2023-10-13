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Чиновника доставили в Следственный комитет в рамках дела о должностных преступлениях. По предварительным данным, уголовное дело в отношении мэра возбудили по материалам проверки.

Сейчас подозреваемый находится в следственном управлении. Решение о мере пресечения пока не приняли.

Уголовное дело в отношении Пулатова связано с распределением подрядов на ремонтные работы, сообщил РЕН ТВ. Задержанный занимал должность главы Новочебоксарска с августа 2021 года.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг эту информацию. Он отметил, что правоохранители вызвали главу города на допрос в рамках расследования уголовного дела о переселении людей из ветхого и аварийного жилья.