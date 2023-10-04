Мэра Кизилюрта арестовали по делу об особо крупной растрате

04 октября 2023, 21:40
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Басманный суд Москвы арестовал мэра дагестанского города Кизилюрта Магомеда Магомедова до 2 декабря по делу об особо крупной растрате. Видео из зала заседания оказалось в распоряжении «360».

Как сообщил РЕН ТВ , в ходе обыска у мэра нашли миллионы рублей, несколько сейфов с драгоценностями и большое количество оружия - автоматы, винтовки и патроны. По предварительным данным, мужчина был связан с бандитами.

Процесс его задержания осуществили «в полной секретности». Московские сотрудники ФСБ и СК прибыли в Дагестан, спецназовцы окружили дом мера утром, до рассвета.

Ранее Ленинский районный суд арестовал экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* на 14 суток. Такое решение приняли после демонстрации им экстремистской символики в соцсетях.

* Евгений Ройзман признан в России иностранным агентом.

Дагестан Суд
«Приехали с битой и бутылкой мочи». Волгоградская модель обвинила дочь криминального авторитета в избиении
23 октября 2023, 13:46
Телеканал «360»
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В Волгограде бывшую жену блогера-миллионника Руслана Баргаева, модель и блогера  Елизавету Баргаеву избила битой и ударила электрошокером, по словам пострадавшей, дочь криминального авторитета. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей и высокой температурой. Она заявила «360», что родственники обидчицы просили забрать заявление из полиции.

«Когда в первый раз приехали, говорили, что найдут и убьют. Когда били во второй раз, говорили, что следующим будет травмат, пистолет, нож», - рассказала пострадавшая.

Семья нападавших Модель госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей, высокой температурой. Она написала заявление в полицию, и его, по словам девушки, передали в прокуратуру.

«Там просто одна из девиц - дочь криминального авторитета, сидит вся семья - и сын, и отец, и родственники. Они даже писали сообщения, дескать, забери заявление, не позорься, мы замнем все дело до возбуждения», - сказала она.

Камеры видеонаблюдения на парковке и в подъезде, по словам девушки, зафиксировали нападение, но она не сумела снять запись.

На Камчатке мужчина поругался с работницей пищеблока и избил ее под объективом видеокамеры. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

Гостьи с битой Конфликт модель назвала «женским» и бытовым - обе женщины наговорили друг другу лишнего. Она рассказала, что соперница со своей подругой нападали на нее трижды. Последние два случая произошли недавно, 17 и 19 октября, возле дома на Рионской улице Дзержинского района.

«Приехали с битой и бутылкой мочи», - сказала она.

Девушки постучались. Так как хозяйка не открыла, попросили соседа помочь - спрятали биту под курткой. Елизавета Баргаева открыла дверь, и на нее набросились. Сосед выгнал гостей, и тогда они отправили курьером две гвоздики с черной лентой.

Через день модель подкараулили возле дома, ударили электрошокером в живот и битой по рукам.

Драки Блогеры Избиения
Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области
23 октября 2023, 10:17
Пресс-служба МВД
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В Новгородской области задержали организатора подпольной нарколаборатории, в которой производили мефедрон в особо крупном размере. Сотрудники УФМС России изъяли 30 килограмм наркотиков и тысячу литров прекурсоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения службы.

«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.

До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.

Наркотики Россия
Четырех человек расстреляли на даче в Якутии
23 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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В городе Мирном возбудили уголовное дело об убийстве. Тела четырех человек нашли в дачном доме, сообщило Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.

В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.

Убийства Якутия Следственный комитет России
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина

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