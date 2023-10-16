Мэра города Тулун задержали по подозрению в мошенничестве

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Следователи продолжили расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья, а также с подтопленных территорий во время наводнения. По версии СК, в 2019 году подозреваемый вместе с подчиненными незаконно вселял в аварийные дома людей, а затем в документах обозначал их как граждан, нуждающихся в переселении. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мэру города Тулуна меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе.

Обвинение предъявили еще пяти фигурантам уголовного дела, которое возбудили по статьям о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и превышении должностных полномочий.

Ранее мэра Тулуна вызвали на допрос в рамках уголовного дела. В связи с расследованием в его доме и в администрации Тулуна прошли обыски.