16 мая 2024, 15:31

Мемориал Кобзону в Москве превратили в наркошоп

РИА «Новости»
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Наркоторговцы вмонтировали в памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве 12 металлических табличек с QR-кодами, ведущими на площадку по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

По информации издания, во время патрулирования района полицейские обратили внимание на прикрепленные к памятнику в Оружейном переулке таблички, которые, судя по подписям к ним, должны были вести на страницу с песнями известного артиста. Однако вместо обещанных аудиозаписей пользователи видели сайт с предложениями приобрести наркотики.

Полиция начала проверку и поиск виновных в подлоге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании наркоторговцы замаскировали четыре тонны запрещенных веществ под сладости. Они упаковали груз в обертки от шоколада. Полицейские изъяли крупную партию в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Наркотики Преступления Памятники Торговля Полиция Москва
16 мая 2024, 15:18
Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Саянска сознался в убийстве жены. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы подать заявление на развод, но мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнюю супругу, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Преступление произошло утром 16 мая. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы оформить развод. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес множество ударов жене. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». На допросе мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Пара заключила брак месяц назад, сообщил Telegram-канал Shot. У покойной осталась 11-месячная дочь.

В Курганской области по подозрению в убийстве жены задержали 53-летнего мужчину. Он заявил, что пошел на преступление из ревности.

Уголовное дело Убийства Иркутская область Следственный комитет России
16 мая 2024, 12:16
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Фигурант дела будет находиться под стражей до 22 августа.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - сказал судья Тимур Вахрамеев.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом с помощью переводчика. Он с трудом пытался ответить на некоторые вопросы на русском языке.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова. Он тоже будет находиться под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 12:06
Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания под стражей
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Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца — до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца - до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел материал о продлении наказания фигуранту уголовного дела, основная часть заседания проходила в закрытом режиме. Файзов является предполагаемым исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле».

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек. В тот же день суд постановил продлить арест на три месяца еще одному подозреваемому - Далерджону Мирзоеву.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холлле» ударила по имиджу его страны. Таджикистанский лидер добавил, что с угрозой терроризма необходимо бороться сообща и «везде и всюду».

Уголовное дело Суд Аресты Таджикистан Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 11:43
Китаянка на таможне в Благовещенске спрятала под юбкой 6 кг заготовок из бивней мамонта
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В приграничном пункте пропуска Благовещенск остановили гражданку Китая, которая пыталась незаконно вывезти шесть килограммов сувенирных заготовок из бивней мамонта. Ей грозит крупный штраф, сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

Женщина привлекла внимание тем, что сильно нервничала на досмотре. Оказалось, китаянка приклеила скотчем к ногам 537 брусков цвета слоновой кости общим весом шесть килограммов и прикрыла их длинной юбкой. Экспертиза показала, что она пыталась провезти через таможню заготовки для поделок из бивней мамонта.

Возбудили административное дело по части второй статьи 16.1 КоАП России «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников». Женщина заявила, что собиралась вырезать из бивней фигурки на продажу. Она не подала декларацию, не получила разрешение Минкультуры и Росприроднадзора. Пресс-служба таможни сообщила, что нарушительнице грозит конфискация и штраф на сумму до трехкратной стоимости брусков.

В марте таможенники остановили россиянку, которая хотела вывезти в Китай книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов. В ней содержались фрагменты дневников Пауля Йозефа Геббельса.

Уголовное дело Таможня Китай Дальний Восток

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