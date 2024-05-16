Мемориал Кобзону в Москве превратили в наркошоп

По информации издания, во время патрулирования района полицейские обратили внимание на прикрепленные к памятнику в Оружейном переулке таблички, которые, судя по подписям к ним, должны были вести на страницу с песнями известного артиста. Однако вместо обещанных аудиозаписей пользователи видели сайт с предложениями приобрести наркотики.

Полиция начала проверку и поиск виновных в подлоге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании наркоторговцы замаскировали четыре тонны запрещенных веществ под сладости. Они упаковали груз в обертки от шоколада. Полицейские изъяли крупную партию в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.