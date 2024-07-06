Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

В Екатеринбурге перед судом предстали члены вооруженной банды, состоящей из пятерых уроженцев Таджикистана, которые грабили иностранцев с 2013 года. Об этом сообщило уральское ИА «Политсовет» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых оказались Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Им предъявили обвинение по статьям о создании вооруженной группировки и участии в ней, а также разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«Идибой Худжаназаров и его брат в феврале 2013 года создали банду для совершения нападений на иностранных граждан в целях хищения их денежных средств. Она действовала в период с 2013 года по 23 февраля 2023 года», - указали в суде.

По версии следствия, мигранты за время существования банды похитили у потерпевших свыше 53,2 миллиона рублей. По данным «Коммерсанта» , злоумышленники нападали на предпринимателей из Китая, причем каждый из них выполнял свою роль. Группировка уделяла особое внимание конспирации, чтобы избежать разоблачения.

Свою вину в зале суда признали только лидер группы Худжаназаров и один из его сообщников Махмаджонов. Суд продолжает расследовать дело.

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