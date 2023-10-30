Меликов обвинил Украину в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы
Штурмом аэропорта Махачкалы 29 октября руководили с территории Украины. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным ведомства, женщине предъявили обвинение по пункту «б» части второй статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего лица»).
Расследование взяла на контроль Таганская межрайонная прокуратура.
Восьмимесячного младенца нашли в захламленной мусором квартире на Нижегородской улице. Врачи диагностировали у него открытый перелом плеча, который уже начал зарастать, неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер, синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
По информации ведомства, в октябре 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками совершил нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Знаменские Садки в Москве. Они приобрели огнестрельное оружие и затем ворвались внутрь, атаковав сотрудников магазина. Один из нападавших выстрелил в охранника, который скончался на месте. Затем злоумышленники похитили ювелирные изделия стоимостью более трех миллионов рублей и скрылись с места происшествия.
Во время допроса мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие проверит его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее полиция задержала подозреваемого в краже борсетки в московском баре.
«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», - передали в СК РФ.
Следователи-криминалисты осматривают места происшествия, фиксируют повреждения имущества, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено несколько уголовных дел. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль.
Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Глава региона Сергей Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане разжигались из-за рубежа , враги России таким образом попытались дестабилизировать обстановку в республике.
Оборудование и аппаратура в аэропорту Махачкалы повреждений не получили. В течение двух-трех дней функционал воздушной гавани восстановят. При этом во время беспорядков пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских. Они находятся в тяжелом состоянии.
По информации авторов статьи, задержанный заявил полицейским, что якобы не знал о возрасте своей избранницы. Однако это не помешало ему заняться сексом с ней в общественном месте. Против молодого человека возбудили уголовное дело.
Ранее 43-летний мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в санитарной комнате московского магазина.
Также сообщалось о том, что неизвестный напал на девочку в заброшенной больнице в Подольске. По информации источника «360», злоумышленник мог затащить ребенка в здание, где угрозами заставил школьницу подчиниться.