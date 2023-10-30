Меликов обвинил Украину в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году

Удалось установить личность одного из злоумышленников, подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, в октябре 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками совершил нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Знаменские Садки в Москве. Они приобрели огнестрельное оружие и затем ворвались внутрь, атаковав сотрудников магазина. Один из нападавших выстрелил в охранника, который скончался на месте. Затем злоумышленники похитили ювелирные изделия стоимостью более трех миллионов рублей и скрылись с места происшествия.

Во время допроса мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие проверит его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже борсетки в московском баре.