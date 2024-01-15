Механизм ареста украденных в России активов предложили разработать в СК

Бастрыкин обратил внимание, что иностранные компетентные органы зачастую могут исполнять запросы достаточно долго, иногда по несколько лет. За это время расследование уже могут завершить и направить дело в суд.

Причем, как подчеркнул глава СК, отсутствие ответа никак не мешает рассмотрению материалов дела в суде, однако право на возмещение ущерба остается нереализованным.

По его словам, если ответ компетентных органов придет после того, как дело рассмотрел суд, потребуется механизм, позволяющий определить порядок ареста имущества, которое заполучили преступным путем и вывезли за рубеж.

«В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе», - указал Бастрыкин.

Глава СК выразил уверенность в необходимости предусмотреть процедуру направления уполномоченным органом материалов в суд для решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования.