Суд арестовал следователя по делу о стрельбе в школе Казани

Басманный суд Москвы арестовал следователя Александра Избенко, которого подозревают в растрате в особо крупном размере. Ранее он участвовал в расследовании дела о стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил «Коммерсант».

В тексте постановления суда заявили, что обвиняемого арестовали до 12 декабря этого года. Сотрудника СК обвиняют в двух преступлениях, в том числе присвоении или растрате в особо крупном размере - более одного миллиона рублей. В деле также были соучастники, не установленные следствием.

Обвиняемый следователь обратился к суду с просьбой назначить ему домашний арест или запрет деятельности, так как он имеет на иждивении ребенка. Избенко арестовали, потому что тот мог скрыться или угрожать свидетелям.

Ранее подсудимый принимал участие в расследовании дела о казанском стрелке Ильназе Галявиеве, устроившем массовое убийство в гимназии , а также дела о теракте на борту российского самолета в небе над Синаем.