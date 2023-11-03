Мефедрон обнаружили в свертке, найденном у бойца ММА в Москве — СМИ
В свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса, когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.
Сверток нашли и изъяли у спортсмена в такси. Когда водителя остановили, парень сильно нервничал. Тогда полицейские решили провести обыск и нашли сверток со странным содержимом веществом, который отправили на экспертизу.
Ранее в Сети появились кадры задержания 42-летнего москвича, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как в ходе досмотра правоохранители изъяли у спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.