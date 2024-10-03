03 октября 2024, 17:11

Медсестру московского медцентра осудили на восемь лет за фейки о ВС России

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Дорогомиловский суд Москвы признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова виновной в распространении фейков о российской армии. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Он подтвердил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

О наказании в виде восьми лет колонии ходатайствовал прокурор. По версии следствия, медсестра-анестезист распространяла в соцсетях фейки о действиях российских войск в Буче и Виннице. Подсудимая отказалась признавать вину и утверждала, что ее аккаунт взломали.

Ранее гособвинение запросило назначить 8,5 года колонии по делу о фейках мультипликатору Павлу Мунтяну*, который создал анимационный сериал Mr.Freeman. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый публиковал недостоверную информацию о событиях в Буче.

Суд Приговоры Москва
03 октября 2024, 10:43
Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест
РИА «Новости»
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Меру пресечения бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину изберут 3 октября в Троицком районном суде Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, следователь попросит отправить Чекалина под домашний арест.

Экс-супруга Лерчек и саму блогершу заподозрили в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Пару задержали на 48 часов. Вместе с ними правоохранители задержали соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка.

Накануне МВД возбудило уголовное дело против Лерчек и Артема Чекалина за перевод валют на счета нерезидентов по подложным документам. Ущерб от действий блогерши и ее бывшего мужа по новой статье превысил 250 миллионов рублей.

Уголовные дела уже заводили на Чекалиных в марте 2023 года. Тогда пару обвинили в отмывании денег и неуплате налогов.

Суд Аресты
02 октября 2024, 17:26
Суд продлил арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против Долиной
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Суд продлил на месяц арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Певица утверждает, что стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Полученные деньги она передала женщине-курьеру, которая уверяет, что ее и саму обманули. Речь идет о сумме более 200 миллионов рублей. Муж курьера рассказал, что женщина, получив деньги, неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Теперь Долина хочет через суд вернуть жилье себе, а покупательница квартиры - Полина Лурье - выселить певицу вместе с дочерью и внучкой. Идет подготовка к судебному разбирательству.

Суд Мошенничество Аресты Курьеры Лариса Долина
02 октября 2024, 16:05
«Мошенница обычная». Гадалка из Татарстана жестоко обманула женщину, искавшую сына
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В Татарстане гадалка жестоко обманула родителей, несколько месяцев искавших пропавшего без вести сына. Подробности дела рассказал источник 360.ru.

В розыск молодого человека объявили в июне. Кроме полиции в поисках участвовали и активисты движения «Лиза Алерт». Мать юноши обратилась за помощью к гадалке. Та взяла деньги и сообщила, что пропавший погиб. Однако спустя время он сам позвонил родителям и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге.

«Мошенница обычная», - заявил собеседник 360.ru.

Сейчас молодой человек находится в больнице и лечится от травм, но его жизни ничего не угрожает. При этом подавать на гадалку в суд, как сообщил источник, родители юноши не планируют.

«Зачем ворошить? Ошиблась и ошиблась. <…> Бог накажет», - заявил он.

Ранее стало известно, как житель Нижегородской области, надеясь вернуть бывшую супругу, перевел гадалке больше 700 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Татарстан Мошенничество
02 октября 2024, 12:26
Осужденная журналистка Баязитова написала прошение о помиловании
РИА «Новости»
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Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, написала прошение президенту Владимиру Путину о помиловании. Информацию об этом подтвердила 360.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Правозащитница добавила, что у журналистки есть все шансы выйти на свободу.

«Я напомню, что Александра Баязитова впервые привлекается, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, что она женщина, что она страдает тяжелым заболеванием - сахарным диабетом. На самом деле, прошение о помиловании могут написать даже люди, у которых преступления гораздо более тяжкие», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Меркачева напомнила, как проходит процедура помилования. Сначала прошение рассматривает региональная комиссия, затем московское управление. Срок рассмотрения зависит от каждого конкретного случая. По мнению правозащитницы, Баязитова после освобождения не будет угрожать безопасности общества.

Журналистка и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, были модераторами Telegram-канала «Адские бабки». В правоохранительные органы на них подал заявление топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, заявив, что женщины вымогали у него деньги, чтобы не публиковать на него компромат. Обеих признали виновными и приговорили к реальным срокам - Баязитову к пяти годам, а Архарову к 4,5.

При этом прокурор требовал дать журналистке и медиатехнологу 14 и 13 лет соответственно, что вызвало вопросы даже у президента. Позже заменить срок условным попросил и сам потерпевший.

Уголовное дело Журналистика Ева Меркачева

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