Майнинг-фермеры в Приангарье задолжали 200 млн за электричество
В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии при майнинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Производство начали по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в ведомстве.
Следствие установило, что в ДНТ и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе местные жители разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электросетям. Платили за свет по льготному тарифу для бытовых нужд.
В СК подчеркнули, что ущерб от действий подозреваемых составил более 200 миллионов рублей.
Сотрудники Следкома провели обыски, изъяли оборудование для майнинга и допросили свидетелей.
Президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. В том числе глава государства указал на необходимость обсудить вопросы налогообложения.