«Мавроди в юбке». Парикмахер из Дагестана обманула на клиентов и коллег на миллионы рублей

По словам одной из пострадавших, она познакомилась с Магарамовой в 2019 году в ее салоне красоты, когда пришла в качестве клиента. Между женщинами быстро установились дружеские отношения.

«В 2021 году Магарамова взяла у меня в долг 35 тысяч евро, чтобы вложить их в строительный бизнес. Выяснилось, что выплачивать она ничего не хотела и только кормила обещаниями. В итоге я узнала, что по этой схеме Раиса действовала уже давно. Мавроди в юбке», - отметила собеседница 360.ru.

Другая пострадавшая рассказала, что знакома с подозреваемой около 13 лет. За это время женщина занимала Магарамовой разные суммы денег, которые больше не увидела. По ее словам, от рук парикмахера пострадали не менее 100 человек.

Похожая история произошла и с другой жительницей Дагестана. Женщина познакомилась с Раисой в 2013 году. Та предложила ей вложить деньги в бизнес под процент. В итоге, получив миллион рублей, парикмахер перестала общаться и долг не отдавала.

Бывшая коллега Магарамовой также дала ей деньги под проценты в 2014 году и свои кредитные карты на сумму 300 и 400 тысяч рублей.

«Она их не закрывала и сумма долга увеличивалась. Потом Раиса попросила деньги под проценты. Она обещала их приумножить, но, в итоге, не вернула», - отметила женщина.

По данным источника 360.ru, следователи возбудили уголовное дело по девяти фактам мошенничества. Его расследование продолжается. В понедельник, 13 августа, мошенница предстала перед судом.

Ранее в Красноярском крае задержали жителя Железногорска, который обманул более 30 человек на общую сумму в 20 миллионов рублей.